Son dakika | Kripto parada yasal düzenleme! AK Parti Grup Başkanvekili Elitaş'tan flaş açıklama

Son dakika haberi... AK Parti Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş özel bir televizyon kanalında canlı olarak ekrana gelen programda, kripto parada yasal düzenleme ile ilgili açıklamalarda bulundu.

Bir an önce kripto para konusunda yasa çıkarılacağını söyleyen Elitaş, kripto varlıklarla ilgili düzenleme yapılacağını ifade etti.

Elitaş; kripto parada dünyada çok hızlı bir gelişim ortaya çıktığını belirterek teknik çalışmalar yapılıp ortak noktada buluşulacağını sözlerine ekledi.

AK Parti Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş'ın açıklamalarından satır başları şu şekilde:

"Çalışmamıza katkı sağlayacak arkadaşlarımız da bulundular. Dünyada çok hızlı bir şekilde yaygınlaşan, 2010 yılının sonunda hayatımıza giren, sanal para diye ifade edilen, sanal yatırım aracı diye ortaya konulan, 10 yıllık bir süre içinde dünyada çok hızlı bir gelişim ortaya çıktı.

Bu gelişime çeşitli ülkeler ayak uydurmaya gayret ettiler. 7 veya 8 tane ülke bir yasal düzenlemeyi gerçekleştirdi. Biz buradan platform üyelerinden aldığımız ortak kanaat şu; bir an önce kripto varlıklarla ilgili düzenlemenin yapılmasıdır.

Yapılan mevzuatın daha net bir şekilde olup, ikincil mevzuatlarla konunun düzenlenmesi konusunda ortak bir kanaatimiz hasıl oldu. Çünkü dijital dünyada değişimin hızına ayak uydurabilmeniz mümkün değil.

Teknik çalışmalar yapılıp ortak noktada buluşulacak. Sistem nasıl rahat yürüyecek bunu değerlendirdik. Geniş bir tanımlama oluşturulacak"