Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ev sahibi olmak isteyenlere müjde! "Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut hamlesi" diyerek duyurdu!

Son dakika haberi: Saat 16.55'te başlayan Kabine toplantısı sona erdi. Dar gelirli vatandaşların ve kredi kartı borcu olanların merakla takip ettiği toplantıda takibe düşen kart borcu ile ilgili formüllerin masaya yatırılması bekleniyordu. Öte yandan 81 ilde yapılacak sosyal konut projesiyle alakalı ayrıntılar da gündemin en çok merak edilen konuları arasında bulunuyordu. Kritik toplantı sonrası Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan kameraların karşısına geçerek önemli açıklamalar yapıyor.

"TAHIL KRİZİNİN AŞILMASI TAMAMEN ÜLKEMİZİN GAYRETLERİNİN ÜRÜNÜDÜR"

"Rusya ve Ukrayna tarafıyla her seviyede görüşmelerimizi sürdürüyoruz. Tahıl krizinin aşılması konusunda atılan adımın tamamen ülkemizin gayretlerinin ürünü olduğu herkes tarafından kabul edilmektedir. Guterres bunu teşekkürleriyle ifade etti. Artık bugün adım atıldı ve gemiler de yola çıktı. İstanbul'da 22 Temmuz'da yapılan anlaşmalar, Rusya-Ukrayna pazarındaki çözümün açısından tarihi bir dönüm olmuştur. Bu süreci takip edecek Müşterek Koordinasyon Merkezi, 23 Temmuz'da faaliyete geçti. Tahıl yüklü gemi Odessa'dan hareket etti. Bu gemi İstanbul Boğazı'na ulaştığında, Rusya, Ukrayna, Türkiye ve BM uzmanları tarafından kontrol edilecek. Benzer diplomatik çalışmaları enerji başta olmak üzere diğer alanlara da teşbil edebiliriz. Rusya-Ukrayna savaşının iki taraf açısından da adil bir barış için sona ermesi için çok çaba sarf ettik.

İstanbul'un tarihi ve potansiyeliyle önde gelen ilçelerinden Eyüpsultan'da açılış törenine katıldık. Aynı gün İstanbul Arkeoloji sergilerinin açılışını da gerçekleştirerek tarih kokan İstanbulumuz'u hatırladık. 24 milyar liralık Ankara-Kayseri hızlı tren projesinin temelini attık. 70 bin kişinin katıldığı bu törenlerde alana ulaşana kadar bütün halkımızın ilgisi bizim için teveccühtür. 2 hafta boyunca çok sayıda kabul, toplantı ve görüşmeyle sorumluluklarımızı yerine getirmeye çalıştık. Bu cumartesi de Kocaeli'de halkımızla, kardeşlerimizle toplu açılışlar, bütünleşmeyi yaşayacağız.

"HER ALANDA HEDEFLERİMİZİ BÜYÜTTÜK"

Türkiye'nin son 20 yılda demokrasi ve kalkınma yolunda kat ettiği mesafenin önemini, karşımıza çıkan küresel krizlerde bir kez daha görüyoruz. Son 20 yılda ülkemizin demokrasisini vesayetin cenderesinden çıkardık, temel hizmetlere yönelik alt yapımızı, adaletten emniyete, sanayiden spora kadar her alanda tamamlayarak ayağımızda geri kalmışlık prangasını attık. Her alanda hedeflerimizi büyüttük. Bu sürecin elde ettiğimiz kazanımların yanında büyük bedeller de ödedik. Bugüne kadar her başarımızı, sabra, azme borçluyuz. Önümüzdeki fırsatların ödediğimiz bedellerden çok daha büyük olduğunu bilerek hedeflerimize kararlılıkla yürüyeceğiz. Bizi bu tür oyunlarla sömürerek geri kalmışlığa mahkum edenler, artık kendi güvenlik ve refah seviyelerini korumakta zorluk çekiyorlar.

"ÜLKEMİZE YAPILAN İÇ VE DIŞ DAYATMALARI REDDEDİYORUZ"

Rusya-Ukrayna savaşının tetiklediği ekonomik kriz ise makyajları dökmüş, gerçek yüzü ortaya çıkarmıştır. Ülkemizi uzun bir süredir küçük krizler üzerinden oyalayanların bu fırsata engel olmalarına müsaade etmeyeceğiz. Artık devlet ve millet olarak tüm bu hakikatlerin farkındayız. Ülkemize yapılan iç ve dış dayatmaları reddediyoruz. Bu anlattıklarımın hiçbiri hikaye değildir, senaryo değildir. Tam tersine yaşı 40'ın üzerinde olan her bir vatandaşımız filmi geriye sardığında bu etkilerin hayatlarındaki etkilerini iyi görecektir. Doğruyu eğriden ayırmazsak, hele bir de unutursak. Aynı felaketleri yaşamaya karşı bu tür hatırlatmaları zaman zaman yapıyoruz. Bunun için tercihimizi istihdamdan, yani vatandaşlarımızın işinden aşından huzurundan yana kullandık. Ve ihracatımızı 250 milyar dolar sınırına getirdik.

"DÜNYA KÜÇÜLÜRKEN BİZ BÜYÜDÜK"

Geçtiğimiz yıl elde ettiğimiz %11 büyüme ile G20 ülkeleri içinde ilk sıraya yerleştik. Mesela geçtiğimiz günlerde IMF dünyanın büyüme rakamını aşağı yönlü, ülkemizin büyüme oranını yukarı doğru güncellemiştir. Bu gelişmeler, küresel ticaretin hacmini azaltmış, işleyişini zorlaştırmıştır. Fiyatı neredeyse 11 kat artan doğalgazda yaptığımız %80'i geçen sübvanse sayesinde vatandaşlarımızın evlerini ısıtmalarını sağlıyoruz. Aldığımız ve alacağımız tedbirlerle bu istismarcıların kötü niyetlerini ellerinde patlatmakta kararlıyız."

KILIÇDAROĞLU'NA FINDIK FİYATI TEPKİSİ

Bugüne kadar hayata geçirdiğimiz reformlar sayesinde başarıyla sürdürüyoruz. Yılın ilk yarısındaki gerçekleşmeler, 2022'yi 47 milyon turist ve 37 milyar dolar Turizm geliriyle hedeflerimizin üzerinde bir seviyede kapatacağımıza işarete ediyor. İnşallah ilerleyen dönemde bu seviyeyi de aşacağımıza inanıyorum. Gördünüz, Ordu'da fındık fiyatlarını açıkladık. Bay Kemal yine şaşırdı. Diyor ki '72 TL olarak düşündüm'. Sen düşünmeye devam et. Biz icraattan bahsediyoruz Bay Kemal. Senin icraatın var mı? Yavru ortağı da 75 düşünüyormuş. 1 dolardan, 3 doların üzerine fındık fiyatlarını nasıl getirdik buna bakın. Vatandaşın dili, gönlü başka, vatandaşın dilinden ve gönlünden geçeni biz meydanda açıkladık.

KONUT PROJESİNİN DETAYLARI ÖNÜMÜZDEKİ AY AÇIKLANACAK

81 şehirde hız kesmeden toplu konut projelerini sürdürüyoruz. Şimdi de Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut hamlesini başlatıyoruz. Vatandaşları kira öder gibi taksitlerle konut projeleriyle ev sahibi yapacağız. İlk kez ev sahibi olacaklar için hazırlanan projeler bitmek üzere. Bu adım son dönemde şikayet konusu olan kiraların düşmesine de yol açacak. İlk defa evlenen gençler bu projede kota sahibi olacak. Önümüzdeki ay tüm detaylarını duyuracağımız konut kampanyasının hayırlı olmasını diliyorum.

Seyahat Sever adını verdiğimiz uygulamaya çok fazla talep geldi. Yaş aralığını 18-25'ten 18-30'a yükselttik. 1 Eylül tarihine kadar gençlerin yurtlarımızda konaklayarak diledikleri gibi ülkemizi gezmelerine olanak sağlıyoruz."