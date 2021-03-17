Türkiye rekorunu kırdı! Mansur Yavaş, Twitch yayını sırasında açıkladı: Bana çatanlara özelden yazıyorumAtatürk Kültür Merkezi inşaatında tavan çöktü! 4 işçi yaralandı17 Mart Çarşamba Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu | Bugünkü korona tablosu| Vaka ve ölüm sayısı kaç oldu?Son dakika | Kritik toplantı! FED'in faiz kararı belli olduBiden'ın "Bence Putin bir katil" sözü sonrası Rusya'dan flaş hamle!Eski HDP Kocaeli milletvekili Gergerlioğlu'ndan flaş açıklama!Balıkesir Sındırgı Nüfusu 2020 - 2021 |  Sındırgı İlçesinin Yüzölçümü kaçtır?Antalyaspor - Alanyaspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İlk 11'lerYargıtay Cumhuriyet Başsavcısı Bekir Şahin kimdir? Nereli?Balıkesir Savaştepe Nüfusu 2020 - 2021 |  Savaştepe İlçesinin Yüzölçümü kaçtır?
İstanbul7 °C
  1. HABERLER
  2. EKONOMİ
  3. Son dakika | Kritik toplantı! FED'in faiz kararı belli oldu

Son dakika | Kritik toplantı! FED'in faiz kararı belli oldu

Son dakika haberi... Amerika Birleşik Devletleri Merkez Bankası (Fed), politika faizini değiştirmeyerek yüzde 0-0,25 aralığında sabit bıraktı.

Son dakika | Kritik toplantı! FED'in faiz kararı belli oldu

Son dakika haberi... 16 Mart Salı günü başlayan kritik  öneme sahip Fed toplantısı sona erdi. Amerika Birleşik Devletleri Merkez Bankası (Fed), yılın ikinci faiz kararını yaptığı açıklama ile duyurdu.

Faiz kararı 11'e karşı 0 oyla alındı.  Amerika Birleşik Devletleri Merkez Bankası (Fed), politika faizini değiştirmeyerek yüzde 0-0,25 aralığında sabit bıraktı.

Fed'den yapılan açıklamada  "Finanasal koşulların genel olarak ekonomiyi desteklemeye devam ediyor. Ekonomik aktivite ve istihdam göstergeleri son günlerde arttı" ifadelerine yer verildi.

Berkem Temizel
Gece Editörü
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KAT