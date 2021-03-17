Son dakika | Kritik toplantı! FED'in faiz kararı belli oldu

Son dakika haberi... 16 Mart Salı günü başlayan kritik öneme sahip Fed toplantısı sona erdi. Amerika Birleşik Devletleri Merkez Bankası (Fed), yılın ikinci faiz kararını yaptığı açıklama ile duyurdu.

Faiz kararı 11'e karşı 0 oyla alındı. Amerika Birleşik Devletleri Merkez Bankası (Fed), politika faizini değiştirmeyerek yüzde 0-0,25 aralığında sabit bıraktı.

Fed'den yapılan açıklamada "Finanasal koşulların genel olarak ekonomiyi desteklemeye devam ediyor. Ekonomik aktivite ve istihdam göstergeleri son günlerde arttı" ifadelerine yer verildi.