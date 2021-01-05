Son dakika... Kritik ziyaret duyuruldu! Cumhurbaşkanı Erdoğan, MHP lideri Bahçeli'yi ziyaret edecek

Son dakika haberi... İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhur İttifakı'nın ortağı MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'yi evinde ziyaret edecek.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan, bugün Bahçeli ile bir araya gelecek.

Ziyaretin, Bahçeli'nin evinde, öğleden sonra gerçekleşmesi öngörülüyor. Ziyaretin basına kapalı gerçeklemesi beklenirken İletişim Başkanlığından yeni bir açıklama yapılıp yapılmayacağı ise bilinmiyor.