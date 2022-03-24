Son dakika! Küçükçekmece Adliyesi önünde silahlı kavga! Çok sayıda ölü ve yaralı var!

Son dakika! Küçükçekmece Adliyesi önündeki silahlı kavgada üç kişinin öldüğü, dört kişinin de yaralandığı öğrenildi. Edinilen bilgiye göre; duruşma sonrası iki taraf arasında tartışma çıktı. Tarafların seslerini yükseltmesiyle alevlenen tartışma kavgaya dönüştü. Çıkan kavga sonucu 3 kişinin öldüğü 4 kişininde yaralandığı öğrenildi.

OTOPARKTA KARŞI KARŞIYA GELDİLER

Yaralılar için olay yerine 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi. Özel harekat polis çevrede geniş güvenlik önlemi alırken, tarafların 'silahlı yaralama' ile ilgili bir duruşma sonrası adliye otoparkında karşı karşıya geldiği öğrenildi. Polis olaya karıştığı belirlenen 12 kişiyi gözaltına aldı.