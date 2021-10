Son dakika | Instagram, WhatsApp ve Facebook çöktü! Bakan Sayan'dan flaş açıklama

Son dakika haberi... Dünya devi Facebook'un bünyesinde bulunan WhatsApp ve Instagram'da sorun yaşanıyor. Facebook'a ve bünyesinde bulunan WhatsApp ve ınstagram'a girmek isteyen kullanıcılar erişim sağlayamıyor.

Instagram kullanıcıları uygulamayı açmak istediklerinde 5XX server hatası ile karşı karşıya kalıyor.

WhatsApp'a ise sistem bağlanamıyor. Sürekli tekrar deneyin hatası veriyor.

Facebook'ta ise "Sorry, something went wrong" hatası veriyor.

BAKAN SAYAN'DAN FLAŞ AÇIKLAMA

Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Ömer Fatih Sayan, Facebook ve Instagram servislerinde dünya genelinde erişim sorunu yaşandığını bildirdi. Sayan, "Global kaynaklı sorundan ülkemizdeki kullanıcılar da kısmen etkilenmektedir" dedi.