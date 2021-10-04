Son dakika | Instagram, WhatsApp ve Facebook çöktü! Bakan Sayan'dan flaş açıklama
Son dakika haberi... Popüler sosyal medya uygulamaları Facebook ve Instagram ile anlık mesajlaşma uygulaması WhatsApp'a erişim sağlanamıyor. Instagram ve WhatsApp uygulamaları Facebook'un bünyesinde bulunuyor.
Son dakika haberi... Dünya devi Facebook'un bünyesinde bulunan WhatsApp ve Instagram'da sorun yaşanıyor. Facebook'a ve bünyesinde bulunan WhatsApp ve ınstagram'a girmek isteyen kullanıcılar erişim sağlayamıyor.
Instagram kullanıcıları uygulamayı açmak istediklerinde 5XX server hatası ile karşı karşıya kalıyor.
WhatsApp'a ise sistem bağlanamıyor. Sürekli tekrar deneyin hatası veriyor.
Facebook'ta ise "Sorry, something went wrong" hatası veriyor.
BAKAN SAYAN'DAN FLAŞ AÇIKLAMA
Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Ömer Fatih Sayan, Facebook ve Instagram servislerinde dünya genelinde erişim sorunu yaşandığını bildirdi. Sayan, "Global kaynaklı sorundan ülkemizdeki kullanıcılar da kısmen etkilenmektedir" dedi.