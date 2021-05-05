SON DAKİKA! Kültür ve Turizm Bakanlığı bildirdi: Mayıs itibarıyla 156 milyon liraya ulaşacak

Son dakika... Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından salgının sanatçılar üzerindeki etkisini azaltmak için "müzik susmasın" sloganıyla başlatılan kampanyanın süresinin 1 ay daha uzatıldığı öğrenildi. Haftalık ve günlük yevmiye ücretiyle çalışan ses ve enstrüman sanatçıları için kampanya desteği Mayıs itibarıyla 156 milyon liraya ulaşacağı belirtildi.

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