SON DAKİKA! Kültür ve Turizm Bakanlığı bildirdi: Mayıs itibarıyla 156 milyon liraya ulaşacak
Son dakika... Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından salgının sanatçılar üzerindeki etkisini azaltmak için "müzik susmasın" sloganıyla başlatılan kampanyanın süresinin 1 ay daha uzatıldığı öğrenildi.
Son dakika... Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından salgının sanatçılar üzerindeki etkisini azaltmak için "müzik susmasın" sloganıyla başlatılan kampanyanın süresinin 1 ay daha uzatıldığı öğrenildi. Haftalık ve günlük yevmiye ücretiyle çalışan ses ve enstrüman sanatçıları için kampanya desteği Mayıs itibarıyla 156 milyon liraya ulaşacağı belirtildi.
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