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Son dakika | Kulüpler Birliği Vakfı'nın yeni başkanı belli oldu!

Son dakika haberi... Kulüpler Birliği Vakfı'nın yeni başkanı, Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu oldu.

Son dakika | Kulüpler Birliği Vakfı'nın yeni başkanı belli oldu!

Son dakika haberi... Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi,  Kulüpler Birliği Vakfı toplantısının ardından açıklamalarda bulundu. Çebi, yaptığı açıklamada "6 ay önce kendi isteğim ile başladığım Kulüpler Birliği başkanlığından ayrıldım. Yeni başkan Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu oldu" ifadelerini kullandı.

Çebi'nin açıklamasının ardından Ahmet Ağaoğlu, konuştu.

Ahmet Ağaoğlu'nun yaptığı açıklama şu şekilde:

"Türk futbolunun en sıkıntılı sürecinde başkanlık yapan hem Ahmet Nur Çebi başkanıma hem de bir önceki başkan Mehmet Sepil'e çok teşekkür ediyorum. İvedilikle çözmemiz gereken sorunlar içerisinde ekonomik ve sportif sorunlar var. Bütün kulüplerle birlikte el ele vererek en az hasarlı bir şekilde buradan çıkmak için çalışacağız" 

TRABZONSPOR'DAN FLAŞ AÇIKLAMA

Trabzonspor'dan konuya ilişkin yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Başkanımız Ağaoğlu, Kulüpler Birliği Vakfı Başkanı seçildi Başkanımız Ahmet Ağaoğlu, Kulüpler Birliği Vakfının bugün gerçekleştirilen Olağan Genel Kurulunda oybirliğiyle Kulüpler Birliği Vakfı Başkanlığına seçildi."

Son dakika | Kulüpler Birliği Vakfı'nın yeni başkanı belli oldu!

Son dakika | Kulüpler Birliği Vakfı'nın yeni başkanı belli oldu!

Son dakika | Kulüpler Birliği Vakfı'nın yeni başkanı belli oldu!

AHMET AĞAOĞLU KİMDİR?

Ahmet Ağaoğlu, Trabzonspor Başkanıdır. Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi'nin Kulüpler Birliği'nde yeni başkanın Ahmet Ağaoğlu olduğunu duyurdu.

Ahmet Ağaoğlu hakkında detaylı bilgiye aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz:..

{TITLE_STRIP}Ahmet Ağaoğlu kimdir? Kulüpler Birliği yeni başkanı Ahmet Ağaoğlu nereli ve kaç yaşında?

 

Berkem Temizel
Gece Editörü
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