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  3. Son dakika! Kulüpler Birliği'nden hakem kararı! Ahmet Ağaoğlu duyurdu...

Son dakika! Kulüpler Birliği'nden hakem kararı! Ahmet Ağaoğlu duyurdu...

Son dakika! Kulüpler Birliği Başkanı Ahmet Ağaoğlu, yaptıkları toplantıda Süper Lig'in ilk yarısında geride kalan 6 hafta boyunca kulüpler tarafından hakemlerle ilgili açıklama yapılmayacağını duyurdu.

Son dakika! Kulüpler Birliği'nden hakem kararı! Ahmet Ağaoğlu duyurdu...

Son dakika haberi... Her sene olduğu gibi bu sezonda da hakem kararları Süper Lig'in ana gündemm maddesi haline gelmiş durumda. Neredeyse her hafta bir yada birkaç kulübün, verilen hakem kararlarıyla ilgili olarak maç öncesi veya maç sonu yaptığı açıklamalar her geçen gün artıyor. Son olarak oynanan Galatasaray - Fenerbahçe maçının ardından sarı-kırmızılı ekibin başkanı hakemleri eleştirmiş ve hakem hataları nedeniyle dün TFF başkanı Nihat Özdemir ile Kulüpler Birliği yöneticileriyle toplantıya katılmıştı.

Son dakika! Kulüpler Birliği'nden hakem kararı! Ahmet Ağaoğlu duyurdu...

HAKEMLER HAKKINDA KONUŞMAMA KARARI ALINDI

Bugün yapılan Kulüpler Birliği toplantısının ardından ise herkesi şaşırtan bir karara imza atıldı. Kulüpler Birliği Başkanı Ahmet Ağaoğlu, toplantının ardından yaptığı açıklamada "Bugün yapılan toplantıda 14 kulüp ile ilk yarıda kalan 6 maçta bir anlaşma yaptık ve hakemler hakkında konuşmama kararı aldık, imza değil ama prensip kararı. Başkan ve yöneticiler bu konuya dikkat edeceğiz. MHK ile yaptığımız çalışmaların selameti açısından, hakemlerin moralini bozmama adına bu kararı aldık" ifadelerini kullanarak sessizlik kararı alındığını aktardı.

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