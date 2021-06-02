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Son dakika | Kulüpler Birliği'nden TFF'ye tepki!

Son dakika haberi... Kulüpler Birliği, Türkiye Futbol Federasyonu'nun açıkladığı yabancı sınırı konusunda bir açıklama yayımladı ve karara tepki gösterdi.

Son dakika | Kulüpler Birliği'nden TFF'ye tepki!

Son dakika haberi... Kulüpler Birliği, Türkiye Futbol Federasyonu'nun açıkladığı yabancı sınırı konusunda bir açıklama yayımladı ve karara tepki gösterdi.

Açıklamada Türkiye Futbol Federasyonu'nun açıklanan kararlar öncesinde; Kulüpler Birliği Vakfı'nın görüşleri yönünde hareket edeceğini belirtmesine karşın talepleri doğrultusunda karar alınmamasına tepki gösterildi.

Kulüpler Birliği'nden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Türkiye Futbol Federasyonu tarafından yabancı sayısı ve küme düşme statüsüyle alakalı açıklanan kararlar öncesinde; Kulüpler Birliği Vakfı'nın görüşleri yönünde hareket edileceği tarafımıza bildirilmesine rağmen taleplerimizden tamamen farklı yönde kararların çıkmasını şaşkınlıkla karşılamaktayız

Bu olay, Türkiye Futbol Federasyonu'na duyduğumuz güven müessesini zedelemiştir"  denilen açıklamada şu ifadeler kullanıldı, "Kulüplerimizin olumsuz yaklaştığı, istişare edilenin tam tersi yönde alınan bu iki karar, kulüplerimiz tarafından kabul edilmemektedir. 

Acilen toplanan Kulüpler Birliği Yönetim Kurulu, salı günü Süper Lig kulüplerimizin tamamının katılacağı bir toplantı organize etmeye karar vererek gerekli girişimlere başlamıştır. Gelişmeler kamuoyu ile paylaşılacaktır." 

Son dakika | Kulüpler Birliği'nden TFF'ye tepki!

{TITLE_STRIP}TFF'den gelecek sezonki yabancı sayısına ilişkin açıklama

 

Berkem Temizel
Gece Editörü
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