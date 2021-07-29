Son dakika | Kütahya Emet yangınında son durum ne? Bakan Pakdemirli duyurdu
Son dakika haberi... Kütahya'nın Emet ilçesinde çıkan orman yangınına ilişkin açıklamada bulunan Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, yangının kontrol altına alındığını belirtti.
Son dakika haberi... Kütahya'da bulunan Samrık köyü yakınlarındaki karaçam alanında çıkan yangın üzerine Kütahya Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı çok sayıda ekip bölgeye sevk edildi.
Alevlere havadan yangın söndürme helikopteriyle müdahale edilirken, çok sayıda ekip de karadan kontorl altına almaya çalıştı.
BAKAN PAKDEMİRLİ'DEN FLAŞ PAYLAŞIM
Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, sosyal medya hesabından Kütahya'nın Emet ilçesinde çıkan orman yangınına ilişkin açıklamada bulundu.
Yangının kontrol altına alındığını ifade eden Bakan Pakdemirli, soğutma çalışmalarının devam ettiğini belirtti.
Bakan Pakdemirli açıklamasında şu ifadelere yer verdi:
"KÜTAHYA EMET YANGINI KONTROL ALTINA ALINDI.
Soğutma çalışmalarımız devam ediyor."