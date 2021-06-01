ŞOK 2 Haziran 2021 aktüel ürünler kataloğu | ŞOK haftanın fırsatlarında indirim çılgınlığı!TUZKAM işsiz vatandaşlara istihdam imkanı sağlıyorSON DAKİKA! Kutlu Adalı cinayetinde flaş gelişme: Soruşturma başlatıldı!AK Parti'nin Erdoğan'dan sonraki Cumhurbaşkanı adayı için flaş iddia! İşte adı geçen o isim...Orman Genel Müdürlüğü işçi alımı 2021| OGM işçi alımı başvuru şartları 2021 | OGM işçi alımı başvuruları nasıl yapılır?Boğaziçi Beton halka arz sonucu belli oldu mu? Boğaziçi Çimento halka arz hisseleri ne zaman dağıtılacak?Çukur ne zaman final yapacak 2021? Kaç bölüm kaldı, Kaçıncı bölümde bitecek? Çukur final mi yapıyor? Çukur final tarihi 2021Çamlıca Kulesi fiyatı, giriş ücreti ne kadar 2021? Çamlıca Kulesi özellikleri nelerdir?ING Basketbol Ligi play- off final: Fenerbahçe Beko - Anadolu Efes maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifreli mi, şifresiz mi?Hazırlık maçı: Türkiye - Moldova maçı ne zaman, saat kaçta, hangi gün, hangi kanalda? Şifreli mi, şifresiz mi?
İstanbul16 °C
  1. HABERLER
  2. İÇ HABERLER
  3. SON DAKİKA! Kutlu Adalı cinayetinde flaş gelişme: Soruşturma başlatıldı!

SON DAKİKA! Kutlu Adalı cinayetinde flaş gelişme: Soruşturma başlatıldı!

Son dakika haberi... Bir süredir siyaset gündeminden düşmeyen Sedat Peker'in videoları ve kardeşi Atilla Peker'in Kutlu Adalı cinayeti hakkında söyledikleri üzerine, İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı açıklama yaparak soruşturma başlatıldığını duyurdu.

SON DAKİKA! Kutlu Adalı cinayetinde flaş gelişme: Soruşturma başlatıldı!

Son dakika haberi... Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı yetkililerince yapılan açıklamada, organize suç örgütü lideri Sedat Peker'in kardeşi Atilla Peker'in "Gazeteci Kutlu Adalı'nın Kıbrıs'ta öldürülmesi" olayına ilişkin iddialarıyla ilgili soruşturma başlatıldığı ifade edildi.

"DERHAL SORUŞTURMA BAŞLATILMIŞTIR"

Başsavcılıktan yapılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Atilla Peker adlı şahsın Fethiye Cumhuriyet Başsavcılığı aracılığıyla Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığına gönderdiği 'Gazeteci Kutlu Adalı'nın Kıbrıs'ta öldürülmesi' olayına ilişkin çeşitli iddialar içeren dilekçesinin teslim alınması ve yapılan ilk değerlendirme sonucu iddiaya konu suçlarla ilgili Türk adli makamlarının soruşturma ve kovuşturma yapmasının Türk Ceza Kanunu hükümleri uyarınca olanaklı olduğu kanaatine varılması üzerine, dilekçe içeriğinde bahsi geçen suç iddialarıyla ilgili derhal soruşturma başlatılmıştır.

Soruşturma kapsamında cinayet olayının gerçekleştiği KKTC adli makamlarından ihtiyaç duyulan bilgi ve belgelerin temin edilmesi amacıyla gereken yazışmaların yapılması ve yine ülkemiz dahilinde bulunan muhtemel delillerin temini ile dilekçe sahibinin ayrıntılı beyanının alınması için çalışmalara başlanmıştır."

Berna Akkaya
Gündem ve Teknoloji Editörü
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KAT