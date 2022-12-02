SON DAKİKA | "Nilüfer Belediyesi’nin LGBTİ için özel dayanışma merkezi açtığına ilişkin haberlerin basında yer alması, kamuoyuna yansıması üzerine Bakanlığımızca, Nilüfer Belediyesinde araştırma/ ön inceleme başlatılmıştır"
SON DAKİKA |LGBT destekçileri için atölye açmışlardı! İçişleri Bakanlığı, Nilüfer Belediyesi için harekete geçti!
SON DAKİKA | İçişleri Bakanlığı, LGBT destekçileri için atölye açan Bursa Nilüfer Belediyesi'ne araştırma/ ön inceleme başlatıldığı duyurdu.
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SON DAKİKA |LGBT destekçileri için atölye açmışlardı! İçişleri Bakanlığı, Nilüfer Belediyesi için harekete geçti!
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