SON DAKİKA |LGBT destekçileri için atölye açmışlardı! İçişleri Bakanlığı, Nilüfer Belediyesi için harekete geçti!

SON DAKİKA | İçişleri Bakanlığı, LGBT destekçileri için atölye açan Bursa Nilüfer Belediyesi'ne araştırma/ ön inceleme başlatıldığı duyurdu.

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SON DAKİKA |LGBT destekçileri için atölye açmışlardı! İçişleri Bakanlığı, Nilüfer Belediyesi için harekete geçti!

SON DAKİKA | "Nilüfer Belediyesi’nin LGBTİ için özel dayanışma merkezi açtığına ilişkin haberlerin basında yer alması, kamuoyuna yansıması üzerine Bakanlığımızca, Nilüfer Belediyesinde araştırma/ ön inceleme başlatılmıştır"

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