Son dakika | LGS 2. nakil sonuçları açıklandı!

LGS kapsamında yapılan 2. nakil tercihlerinin sonuçları açıklandı.

Bölge Gündem Editör Ekibi
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Son dakika | LGS 2. nakil sonuçları açıklandı!

25 Temmuz'da açıklanan ilk yerleştirme sonuçları hakkında değerlendirme yapan Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, öğrencilerin yüzde 95'inin tercih ettikleri okullara yerleştiklerini söylemişti. Ardından 1. nakil başvuruları başlamış, başvurular da geçtiğimiz haftalarda tamamlanmıştı. 1. nakil etabının sonuçları 1 Ağustos'ta açıklanmış, ardından da 2. nakil başvuruları başlamıştı. Öğrencilerin yapmış olduğu 2. nakil tercihleri de, bugün yani 8 Ağustos itibarıyla açıklandı.

Son dakika | LGS 2. nakil sonuçları açıklandı!

SONUÇLAR RESMİ İNTERNET SİTESİNDE

Lise adayları, yapmış oldukları 2. nakil tercihlerini, Milli Eğitim Bakanlığı'nın resmi internet sitesinden, öğrenci bilgilerini girerek görüntüleyebilirler.

2. NAKİL TERCİH SONUÇLARI İÇİN TIKLAYINIZ

LGS 2. nakil sonuçlarının açıklandığı, Milli Eğitim Bakanlığı'nın Twitter hesabında paylaşıldı.

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