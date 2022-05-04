Son dakika | LPG'ye indirim geliyor! Bu geceden itibaren geçerli olacak!

Son dakika! Sektör kaynaklarından edinilen bilgiye göre LPG'ye bu geceden itibaren geçerli olmak üzere 1 lira indirim geliyor.

Bu geceden itibaren en az 1 TL civarında LPG'ye indirim bekleniyor.

GÜNCEL FİYATLAR

Benzin: 20.44 TL

Motorin (Mazot): 22.16 TL

LPG (Otogaz): 11.97 TL

MECLİSTE AKARYAKIT ÇALIŞMASI

27. dönem Ağrı Milletvekili Abdullah Koç, son zamlara sessiz kalmayarak bunu Meclis’e kadar taşımaya karar verdi.

Akaryakıt fiyatlarındaki zamların ardından 20 TL sınırını aşan benzin ve motorin, araç sahiplerinin zor durumda kalmasına neden oldu. İstanbul ile Ankara başta olmak üzere toplu ulaşım ile birlikte otobüs fiyatları da bayram öncesinde zamlandı.

Bu süreç içerisinde yaşanan dalgalanmayla beraber motorin ve benzinin litresi 20 lirayı yaşarken LPG’nin pompa fiyatı da 12 lira sınırına kadar yaklaştı.

Yaşanan bu gelişmelerle birlikte mağdur durumda kalan araç sahipleri bir an önce zamların geri çekilmesi yönünde görüş belirtirken Ağrı Milletvekili Abdullah Koç tarafından Meclis’e sunulan KDV ve ÖTV kanununda değişiklik yapılmasına dair kanun teklifi komisyona iletildi. Akaryakıt fiyatlarında KDV ve ÖTV indirimi olması durumunda benzin ve motorin fiyatlarına ortalama olarak 7 liralık bir indirim yapılacağı iddia edildi.