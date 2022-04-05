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  3. Son dakika | Macaristan'da tren kazası: Ölüler ve yaralılar var

Son dakika | Macaristan'da tren kazası: Ölüler ve yaralılar var

Son dakika... Macaristan'da bir kamyonetin çarptığı tren raydan çıktı. Olayda ölenlerin ve yaralananların olduğu ifade edildi.

Son dakika | Macaristan'da tren kazası: Ölüler ve yaralılar var

Son dakika... Alınan bilgilere göre  Macaristan-Sırbistan sınırına yakın Mindszent kentinde bir kamyonetin çarptığı trenin vagonu raydan çıkarak devrildi. Kazada polislerin açıklamada göre çok sayıda kişinin hayatını kaybettiği ve yaralandığı belirtildi. 

Bir polis sözcüsü Reuters'e yaptığı açıklamada kurtarma çalışmalarının devam ettiğini ifade ederek," Ölü sayısını belirleyemiyoruz" dedi.

Son dakika | Macaristan'da tren kazası: Ölüler ve yaralılar var

KAZADA 7 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Yerel haber sitesi delmagyar.hu'nun haberine göre olay yerine helikopter ambulans ve birkaç ambulansın bulunduğunu,  kazada 7 kişinin yaşamını yitirdiğini okuyucularına duyurdu. 

Devlet demiryolu şirketi MAV'ın açıklamasına göre kazaya karışan aracın dur işaretine karşın hemzemin geçide girdi. 

Yapılan açıklamada, "Trende 22 yolcu vardı, ikisi ağır yaralandı, sekizi hafif yaralandı, minibüsün yolcularından birkaçı öldü" denildi. 

Son dakika | Macaristan'da tren kazası: Ölüler ve yaralılar varSon dakika | Macaristan'da tren kazası: Ölüler ve yaralılar var

Bölge Gündem Editör Ekibi
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