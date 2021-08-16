Son dakika | Maçta olay! Marcao, Kerem Aktürkoğlu'na saldırdı

Son dakika haberi... Süper Lig'in ilk haftasında Galatasaray deplasmanda Giresunspor'la karşı karşıya geldi. Maçın 61. dakikasında Marcao, kendi sahasından rakip sahaya koştu ve takım arkadaşı Kerem Aktürkoğlu'na kafa attı.

Galatasaray futbolcusu Marcao, takım arkadaşı Kerem Aktürkoğlu'na yumruk ve kafa ile saldırdığı için kırmızı kartla oyundan atıldı.

Moralinin bozuk olduğu görülen Kerem Aktürkoğlu, 65. dakikada yerini Emre Kılınç'a bıraktı. Giresunspor taraftarları, oyundan çıkan Kerem Aktürkoğlu'nu alkışladı.

Marcao'nun bu hareketi sosyal medyada büyük tepki topladı.