Son dakika | Mahkeme idari tedbir koydu! Galatasaray'da başkanlık seçimi iptal edildi!

Son dakika... Galatasaray'da Burak Elmas yönetiminin idari yönden ibra edilmemesi üzerine tüzük gereğince seçim kararı alınmıştı. Bunun üzerine genel kurul üyesi Fırat Develioğlu, seçimin iptali için bir üst mahkemeye giderek yürütmeyi durdurma başvurusunda bulundu. İstinaf mahkemesi Develioğlu'nun başvurusunu kabul ederek seçim için tedbir kararı koydu. Böylece seçim iptal oldu.

Söz konusu karar tepki gösteren başkan adayı Metin Öztürk sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda," Mahkeme mahkeme koşup, bitmeyen bir ahlaksızlıkla Galatasaray'ın geleceği ile oynayanları ve arkasındakileri biliyoruz. Yazıklar olsun kalıbınıza." ifadelerini kullanarak tepkisini dile getirdi.

SEÇİM EN ERKEN 3 HAFTA SONA YAPILABİLECEK

Hürriyet'in haberine göre Galatasaray'da yeniden bir seçim takvimi açıklanacak. En erken 3 hafta sonra yeni seçim yapılabilecek. Mevcut başkan Burak Elmas, yeniden yapılacak seçimde aday olabilecek.