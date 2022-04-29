Ramazan Bayramında PTT açık mı, kapalı mı? Bayramda MNG, Aras, PTT, Trendyol, Yurtiçi kargo çalışıyor mu 2-3-4 Mayıs 2022?Halk TV sunucusu Şirin Payzın'dan, Kadir Gecesi'nde İslam'ı ayaklar altına alan Pegasus çalışanlarına tam destek! "Türkiye laik bir ülke!"Son dakika | TFF duyurdu! 2022- 2023 futbol sezonunu takvimi belli oldu! İşte liglerin başlayacağı tarih...Sosyal medya fenomeni Danla Bilic ve Yusuf Engin kaldıkları yerden devam ediyor! Aşk yeniden alevlendi, konserde birbirlerinin içine girmişler!Son dakika | Mahkeme idari tedbir koydu! Galatasaray'da başkanlık seçimi iptal edildi!Nihat Hatipoğlu'nun güzellik uzmanı kadına verdiği yanıt şaşırttı! "Cevabım sizi üzecek"Bayram ikramiyesi alacak emekliler dikkat! Dolandırılabilirsiniz!İrem Derici'nin kardeşini görenler gözlerine inanamadı! "Ablası gibi çirkin"Ramazan Bayramında bankalar açık mı 2-3-4 Mayıs 2022? Bayramda bankalar çalışıyor mu, kapalı mı?Son dakika: Kırşehir’den kahreden haber! Yangında 3 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti
İstanbul18 °C
  1. HABERLER
  2. SPOR
  3. Son dakika | Mahkeme idari tedbir koydu! Galatasaray'da başkanlık seçimi iptal edildi!

Son dakika | Mahkeme idari tedbir koydu! Galatasaray'da başkanlık seçimi iptal edildi!

Son dakika... Galatasaray'da Burak Elmas yönetiminin idari yönden ibra edilmemesi sonrası yarın yapılması beklenen başkanlık seçimi, mahkemenin idari tedbir kararı sonrası iptal oldu.

Son dakika | Mahkeme idari tedbir koydu! Galatasaray'da başkanlık seçimi iptal edildi!

Son dakika... Galatasaray'da Burak Elmas yönetiminin idari yönden ibra edilmemesi üzerine tüzük gereğince seçim kararı alınmıştı. Bunun üzerine genel kurul üyesi Fırat Develioğlu, seçimin iptali için bir üst mahkemeye giderek yürütmeyi durdurma başvurusunda bulundu. İstinaf mahkemesi Develioğlu'nun başvurusunu kabul ederek seçim için tedbir kararı koydu. Böylece seçim iptal oldu.

Söz konusu karar tepki gösteren başkan adayı Metin Öztürk sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda," Mahkeme mahkeme koşup, bitmeyen bir ahlaksızlıkla Galatasaray'ın geleceği ile oynayanları ve arkasındakileri biliyoruz. Yazıklar olsun kalıbınıza." ifadelerini kullanarak tepkisini dile getirdi. 

SEÇİM EN ERKEN 3 HAFTA SONA YAPILABİLECEK

Hürriyet'in haberine göre  Galatasaray'da yeniden bir seçim takvimi açıklanacak. En erken 3 hafta sonra yeni seçim yapılabilecek. Mevcut başkan Burak Elmas, yeniden yapılacak seçimde aday olabilecek.

Bölge Gündem Editör Ekibi
Haberler, Son Dakika Haberleri
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
1
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KAT