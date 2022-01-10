Son dakika! Mahkeme kararını verdi! Novak Djokovic davayı kazanarak serbest bırakıldı!

Son dakika haberi... Geçtiğimiz günlerde Avustralya Açık için gittiği ülkede koronavirüs aşısının olmadığı nedeniyle ülkeye alınmayan ve vizesi iptal edilen Novak Djokovic, konuyu yargıya taşımıştı. Deneyimli tenisçinin yaptığı başvuru sonucunda Avustralya mahkemesi kararını verdi. Buna göre vizesi iptal edilen ve mültecilerin yer aldığı otele yerleştirilen Novak Djokovic'in serbest bırakılmasına karar verildi.

Bu kararla birlikte pasaportu iade edilecek olan Novak Djokovic'in sınır dışı kararı iptal olacak ve ülkede kalmasına izin verilecek.

NE OLMUŞTU?

Daha önce Covid-19 aşısı olmadığı için turnuvaya katılamayacağı söylenen ancak Avustralya Açık yönetiminin tıbbi sağlık muafiyetiyle turnuvaya katılma hakkı verdiği Novak Djokovic, Başbakan Scott Morrison'a takıldı. Giriş vizesi iptal edilen ve 8 saat Melbourne Havalimanı'nda kalan dünya bir numarası, olumlu sonuç çıkmayınca sınır dışı edilmişti.

Aşı olmayan Novak Djokovic mültecilerin yanına gönderildi! Avustralya'ya alınmadı!