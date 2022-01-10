İsmail Demirci karnı burnunda eşi Hande Soral'ı aldattı mı? Söylemezsem Olmaz'da ortaya atılan ihanet iddiası deprem etkisi yarattı!Bank of America kripto para piyasasını sarsacak açıklama! "Balon patlamaya başladı"Kemal Kılıçdaroğlu "Başa geldiğimizde çok güzel işler yapacağız" dedi, Fatih Altaylı dayanamadı kahkahayı patlattı!Damga Vergisi ne demek, TDK'ya göre Damga Vergisi kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?2022 Lokman Hekim Üniversitesi Eczacılık Bölümü Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) | 208810022Merve Boluğur, aşkından nereyi öpeceğini şaşırdı! Erkan Şen'in kucağına oturarak poz verdi! Ruj izi aşıkları ele verdi!Eğmür ne demek, TDK'ya göre Eğmür kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?Son dakika | TÜİK açıkladı: 2021 Kasım ayında işsizlik oranı yüzde 11,2 olduPÖH maaşları 2022 |Polis özel harekat maaşı ne kadar? PÖH'ler ne kadar maaş alır?Son dakika! Mahkeme kararını verdi! Novak Djokovic davayı kazanarak serbest bırakıldı!
İstanbul11 °C
  1. HABERLER
  2. SPOR
  3. Son dakika! Mahkeme kararını verdi! Novak Djokovic davayı kazanarak serbest bırakıldı!

Son dakika! Mahkeme kararını verdi! Novak Djokovic davayı kazanarak serbest bırakıldı!

Son dakika! Geçtiğimiz günlerde Avustralya'ya alınmayan Novak Djokovic'in davasında mahkeme, ünlü tenisçinin vizesinin iptal edilmesi kararını bozdu ve gözaltındaki Djokovic'in serbest bırakılmasına karar verdi.

Son dakika! Mahkeme kararını verdi! Novak Djokovic davayı kazanarak serbest bırakıldı!

Son dakika haberi... Geçtiğimiz günlerde Avustralya Açık için gittiği ülkede koronavirüs aşısının olmadığı nedeniyle ülkeye alınmayan ve vizesi iptal edilen Novak Djokovic, konuyu yargıya taşımıştı. Deneyimli tenisçinin yaptığı başvuru sonucunda Avustralya mahkemesi kararını verdi. Buna göre vizesi iptal edilen ve mültecilerin yer aldığı otele yerleştirilen Novak Djokovic'in serbest bırakılmasına karar verildi.

Son dakika! Mahkeme kararı verdi! Novak Djokovic davayı kazanarak serbest bırakıldı!

Bu kararla birlikte pasaportu iade edilecek olan Novak Djokovic'in sınır dışı kararı iptal olacak ve ülkede kalmasına izin verilecek. 

NE OLMUŞTU?

Daha önce Covid-19 aşısı olmadığı için turnuvaya katılamayacağı söylenen ancak  Avustralya Açık yönetiminin tıbbi sağlık muafiyetiyle turnuvaya katılma hakkı verdiği Novak Djokovic, Başbakan Scott Morrison'a takıldı. Giriş vizesi iptal edilen ve 8 saat Melbourne Havalimanı'nda kalan dünya bir numarası,  olumlu sonuç çıkmayınca sınır dışı edilmişti.

Son dakika! Mahkeme kararı verdi! Novak Djokovic davayı kazanarak serbest bırakıldı!

{TITLE_STRIP}Aşı olmayan Novak Djokovic mültecilerin yanına gönderildi! Avustralya'ya alınmadı!

 

Ramazan Sarı
Spor Editörü
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KAT