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  3. Son dakika: Malatya Hekimhan'da 4.5 büyüklüğünde deprem

Son dakika: Malatya Hekimhan'da 4.5 büyüklüğünde deprem

AFAD, Malatya'nın Hekimhan ilçesinde 4,5 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurdu.

İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) verilerine göre saat 09.54'te Malatya'nın Hekimhan ilçesinde 4,5 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem yerin 7,21 kilometre altında kaydedildi.

DEPREM Mİ OLDU?

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi verilerine göre de deprem 4,3 büyüklüğünde yerin 5.0 kilometre altında kaydedildi.

 

KANDİLLİ | AFAD SON DEPREMLER 

Türkiye'de meydana gelen depremlere ilişkin verileri Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının internet sitelerinden takip etmek mümkündür.

SON DEPREMLERİ GÖRMEK İÇİN TIKLAYINIZ

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Tayfun Altuntaş
Editör


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