Son dakika! Malatya'da bina çöktü! Enkaz altında vatandaşlar var!

Son dakika haberi... Malatya Sıtmapınarı caddesinde bir binanın çöktüğü belirtildi. 2 katlı olduğu belirtilen binanın alt katında da bazı iş yerlerinin bulunduğu bilgisine ulaşıldı. Binanın yıkıldığı esnada içerisinde vatandaşların olabileceği ve ekiplerin iş makineleriyle birlikte arama kurtarma çalışmalarını sürdürdüğü ifade edildi.

Enkaz altından çıkarılan yaralı vatandaşların bulunduğu ve sağlık ekiplerince ambulansla hastaneye götürüldüğü belirtildi. Enkaz altında 20 yaralı vatandaşın bulunduğu ve çıkarılmaları için ekiplerin var gücüyle çalıştığı ifade ediliyor.

ALTINDA İŞ YERLERİ BULUNUYORDU

Son gelen bilgilere göre binada yapılan tadilat çalışmalarında kolona verilen zarar nedeniyle kısa bir süre sonra bina çöktü. Çalışmalarını sürdüren ekiplerin Sıtmapınarı caddesine çıkan yolcuları kapattığı ifade edildi. Eski ve depreme dayanıksız olduğu belirtilen 2 katlı binanın üst katında kıraathane işletildiğini belirtilirken, alt katında ise farklı iş yerlerinin olduğu bildirildi.

8 KİŞİ ENKAZ ALTINDAN KURTARILDI

Malatya Valisi Aydın Baruş, canlı yayına katılarak yaptığı açıklamada, "Çöken bina iki katlı bir bina. Olay yerine doğru hareket ettim. Enkazın altından şu ana kadar 8 kişi çıkarıldı. Sağlık durumları iyi. Binada tamirhane, fırın ve tavuk satışı yapan vir dükkan var. Orada 20 civarından insan olduğu söyleniyor. Olayı araştırıyoruz. Şu anda kurtarma ekiplerimiz müdahale halinde. Hızlı bir şekilde müdahale ediliyor. İnşallah sağlıklı bir şekilde vatandaşlarımıza ulaşacağız." ifadelerini kullandı.

"20 CİVARINDA KİŞİ OLDUĞU SÖYLENİYOR"

Malatya Valisi Aydın Baruş, enkaz altından hala vatandaş olduğunu düşündüklerini ifade ederek "Binada tamirhane, fırın ve tavuk satışı yapan dükkan var. Orada 20 civarından insan olduğu söyleniyor. Olayı araştırıyoruz. Şu anda kurtarma ekiplerimiz müdahale halinde." diye konuştu.

Canlı yayına bağlanan Malatya İl Sağlık Müdürü Recep Bentli, AFAD ekiplerinin çıkardığı kazazede sayısının 10'a ulaştığını belirtti.