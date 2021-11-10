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  3. Son dakika! Malatya'da çöken bina soruşturmasında 3 kişi tutuklandı!

Son dakika! Malatya'da çöken bina soruşturmasında 3 kişi tutuklandı!

Son dakika! Malatya'da çöken bina soruşturmasında 4 şüpheliden 3'ü tutuklandı!

Son dakika! Malatya'da çöken bina soruşturmasında 3 kişi tutuklandı!

Malatya'da 2 katlı binanın çökmesi olayında, işyerinde tadilat yaptığı tespit edilen 3 kişi çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Malatya'nın Yeşilyurt ilçesindeki Sıtmapınarı Mahallesi'nde yer alan ve alt katında işletmelerin bulunduğu 2 katlı bina çöktü. Binada tadilat yaptığı iddia edilen iş yeri sahibi, hastanedeki tedavisinin bitmesiyle gözaltına alınmıştı. Bununla birlikte diğer şüpheli 3 kişi de gözaltına alınmıştı.

Binada iş yeri bulunan işletmeci H.D.'nin yan taraftaki boş dükkanı iş yeriyle birleştirmek için tadilat başlattığı ve çökmenin de kesilen kolon nedeniyle olduğu iddialarının sonrasında, enkazdan hafif yaralı olarak kurtulan iş yeri işletmecisi H.D.'nin hastanedeki tedavisinin ardından gözaltına alındığı ve ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldüğü öğrenildi. Hemen ardından şüpheli 3 kişinin de polis merkezinde ifadeleri alındı.

Son dakika haberlerine göre, gözaltına alınan 4 kişiden 3'ü tutuklandı.

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