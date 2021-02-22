SON DAKİKA! Maliye Bakanı Lütfi Elvan'dan esnafa destek açıklaması!
Son dakika haberi... Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan, kişisel Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, esnafın problemleriyle ilgili olduğunu belirterek destek açıklamasında bulundu ve önümüzdeki dönemlerde de esnafın yalnız bırakılmayacağının altını çizdi.
Son dakika haberi... Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan, Türkiye Esnaf ve Sanatkarlar Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken ile gerçekleştirdiği toplantıda, esnafın sorun, beklenti ve taleplerini değerlendirdi. Esnafın devlet için değer ve kıymetine dikkat çeken Bakan Elvan, işletmecilerin pandemi sürecinden ne denli etkilendiği konusunda da farkındalık sahibi olunduğunun altını çizdi.
"ESNAFIMIZIN DAİMA YANINDA OLACAĞIZ"
TESK Genel Başkanı Palandöken ile Elvan'ın ortaklığında gerçekleştirilen toplantıda esnafın sorunlarını en aza indirme amacıyla farklı destek mekanizmalarının devreye alındığı ifade edilirken ilerleyen dönemlerde de devletin, esnafın daima yanında olacağı ve yalnız bırakılmayacağı belirtildi.
Toplantının ardından kişisel Twitter hesabından paylaşımda bulunan Bakan Elvan, Bendevi Palandöken ve heyetine teşekkürlerini ileterek "Birlikten kuvvet doğar" ifadelerine yer verdi.
1. Esnafımız bizim için değerlidir, kıymetlidir.— Lütfi Elvan (@lutfielvan) February 22, 2021
Pandemi sürecinden ne denli etkilendiklerini biliyoruz.
Esnaf kardeşlerimin karşılaştığı sorunları en aza indirmek adına farklı destek mekanizmalarını devreye aldık, bundan sonraki dönemde de esnaflarımızı yalnız bırakmayacağız. pic.twitter.com/MmnQ05gJNr