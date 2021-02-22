SON DAKİKA! Maliye Bakanı Lütfi Elvan'dan esnafa destek açıklaması!

Son dakika haberi... Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan, Türkiye Esnaf ve Sanatkarlar Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken ile gerçekleştirdiği toplantıda, esnafın sorun, beklenti ve taleplerini değerlendirdi. Esnafın devlet için değer ve kıymetine dikkat çeken Bakan Elvan, işletmecilerin pandemi sürecinden ne denli etkilendiği konusunda da farkındalık sahibi olunduğunun altını çizdi.

"ESNAFIMIZIN DAİMA YANINDA OLACAĞIZ"

TESK Genel Başkanı Palandöken ile Elvan'ın ortaklığında gerçekleştirilen toplantıda esnafın sorunlarını en aza indirme amacıyla farklı destek mekanizmalarının devreye alındığı ifade edilirken ilerleyen dönemlerde de devletin, esnafın daima yanında olacağı ve yalnız bırakılmayacağı belirtildi.

Toplantının ardından kişisel Twitter hesabından paylaşımda bulunan Bakan Elvan, Bendevi Palandöken ve heyetine teşekkürlerini ileterek "Birlikten kuvvet doğar" ifadelerine yer verdi.