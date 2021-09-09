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  3. Son dakika | Maltepe Kaymakamlığı, aşı karşıtlarının mitingine koronavirüs nedeniyle izin vermedi

Son dakika | Maltepe Kaymakamlığı, aşı karşıtlarının mitingine koronavirüs nedeniyle izin vermedi

Son dakika...Maltepe Kaymakamlığı, aşı karşıtlarının düzenleyeceği mitinge, koronavirüsün bulaşı riskini artıracağı ve salgınla mücadeleyi olumsuz etkileyeceği gerekçesiyle izin verilmediğini açıkladı.

Son dakika | Maltepe Kaymakamlığı, aşı karşıtlarının mitingine koronavirüs nedeniyle izin vermedi

Son dakika...Maltepe Kaymakamlığından yapılan açıklamada bazı basın yayın organları ve sosyal medya hesaplarında Maltepe Kaymakamlığının izniyle 11 Eylül Cumartesi günü Maltepe Miting Alanı’nda 'Anayasayı Koruma İnisiyatifi Bir Araya Geliyor' konulu bir miting düzenleneceği yönünde haber ve paylaşımlar yapıldığının tespit edildi ifade edilerek şunlar kaydedildi:

Söz konusu etkinliğin düzenlenmesi için izin verilmesi talebiyle Anadolu Birliği Partisi tarafından 23.08.2021 tarihinde Kaymakamlığımıza yapılan başvuruya; toplu yapılacak etkinliklerin Covid-19 virüsünün bulaş riskini artıracağı ve salgınla mücadele çalışmalarını olumsuz yönde etkileyebileceği değerlendirilerek izin verilmemiştir.''

Son dakika | Maltepe Kaymakamlığı, aşı karşıtlarının mitingine koronavirüs nedeniyle izin vermediSon dakika | Maltepe Kaymakamlığı, aşı karşıtlarının mitingine koronavirüs nedeniyle izin vermedi

Tayfun Altuntaş
Editör
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