Yeni Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer kimdir, nereli, kaç yaşında?Meteoroloji'den uyarı: üç bölgede rekor sıcaklıklar görülecek! 5 ilde ise sağanak yağış bekleniyor! Hava bugün nasıl olacak 6 Ağustos 2021 Cuma?Son dakika! Manisa'da korkunç kaza! 9 kişi hayatını kaybetti!Ziya Selçuk istifa etti! yeni Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer oldu6 Ağustos 2021 Cuma bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, saat kaçta, hangi kanalda? İşte maç programıNuray Sayarı ile günlük burç yorumları 6 Ağustos 2021 Cuma | Yay burcu, gözünüzü açmaya ihtiyacınız var!Bakan Pakdemirli: 6 ilde 13 adet orman yangınını kontrol altına alma çalışmaları sürüyorMehmet Altun kimdir? Konya'da 7 kişiyi öldüren Mehmet Altun tutuklandı mı?Son dakika |Konya'da 7 kişiyi öldüren Mehmet Altun tutuklandıGalatasaray 1 - 1 St. Johnstone | MAÇ SONUCU
İstanbul27 °C
  1. HABERLER
  2. İÇ HABERLER
  3. Son dakika! Manisa'da korkunç kaza! 9 kişi hayatını kaybetti!

Son dakika! Manisa'da korkunç kaza! 9 kişi hayatını kaybetti!

Son dakika! Manisa'nın Soma ilçesinde korkunç bir kaza meydana geldi. Bir tırın otobüse çarpması sonucu ilk belirlemelere göre 9 kişi öldü, 30 kişi yaralandı.

Son dakika! Manisa'da korkunç kaza! 9 kişi hayatını kaybetti!

Son dakika haberi... Manisa'nın Soma ilçesinde bir tur ile yolcu otobüsü çarpıştı. İlk belirlemelere göre 9 kişi hayatını kaybederken 30 kişi ise yaralandı.

Son dakika! Manisa'da korkunç kaza! 9 kişi hayatını kaybetti!

6 KİŞİ OLAY YERİNDE HAYATINI KAYBETTİ

İzmir-İstanbul otoyolunda gerçekleşen kazada bir otobüsün, yol kenarında bekleyen tırın römork kısmına çarptığı ifade edildi. Bu çarpışmanın sonucunda ağır hasar alan otobüste bulunan vatandaşların 6'sı olay yerinde hayatını kaybetti. 3 yolcu ise götürüldükleri hastanede tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Gelen bilgilere göre 30 yaralının bulunduğu kazada ağır yaralı vatandaşlar da bulunuyor.

Son dakika! Manisa'da korkunç kaza! 9 kişi hayatını kaybetti!

 

 

BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
1
0
0
1
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KAT