Son dakika! Manisa'da korkunç kaza! 9 kişi hayatını kaybetti!
Son dakika! Manisa'nın Soma ilçesinde korkunç bir kaza meydana geldi. Bir tırın otobüse çarpması sonucu ilk belirlemelere göre 9 kişi öldü, 30 kişi yaralandı.
Son dakika haberi... Manisa'nın Soma ilçesinde bir tur ile yolcu otobüsü çarpıştı. İlk belirlemelere göre 9 kişi hayatını kaybederken 30 kişi ise yaralandı.
6 KİŞİ OLAY YERİNDE HAYATINI KAYBETTİ
İzmir-İstanbul otoyolunda gerçekleşen kazada bir otobüsün, yol kenarında bekleyen tırın römork kısmına çarptığı ifade edildi. Bu çarpışmanın sonucunda ağır hasar alan otobüste bulunan vatandaşların 6'sı olay yerinde hayatını kaybetti. 3 yolcu ise götürüldükleri hastanede tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
Gelen bilgilere göre 30 yaralının bulunduğu kazada ağır yaralı vatandaşlar da bulunuyor.