Son dakika! Manisa'da korkunç kaza! 9 kişi hayatını kaybetti!

Son dakika haberi... Manisa'nın Soma ilçesinde bir tur ile yolcu otobüsü çarpıştı. İlk belirlemelere göre 9 kişi hayatını kaybederken 30 kişi ise yaralandı.

6 KİŞİ OLAY YERİNDE HAYATINI KAYBETTİ

İzmir-İstanbul otoyolunda gerçekleşen kazada bir otobüsün, yol kenarında bekleyen tırın römork kısmına çarptığı ifade edildi. Bu çarpışmanın sonucunda ağır hasar alan otobüste bulunan vatandaşların 6'sı olay yerinde hayatını kaybetti. 3 yolcu ise götürüldükleri hastanede tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Gelen bilgilere göre 30 yaralının bulunduğu kazada ağır yaralı vatandaşlar da bulunuyor.