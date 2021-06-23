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  3. SON DAKİKA! Manisa'da zincirleme kaza! 5 araç birbirine girdi: 17 yaralı!

SON DAKİKA! Manisa'da zincirleme kaza! 5 araç birbirine girdi: 17 yaralı!

Son dakika haberi... Manisa'nın Yunusemre ilçesinde, 5 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 17 kişi yaralandı. Yaralılar hastaneye sevk edilirken olayda hayatını kaybeden olmadığı öğrenildi.

SON DAKİKA! Manisa'da zincirleme kaza! 5 araç birbirine girdi: 17 yaralı!

Son dakika haberi... Manisa'nın Yunusemre ilçesinde aralarında işçi taşıyan servislerinin de bulunduğu 5 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 17 kişi yaralandı.

Manisa Batı Çevre Yolu'nda İzmir yönüne peş peşe giden şehirler arası yolcu otobüsü, fabrikalara işçi taşıyan 3 minibüs ile 1 otobüs çarpıştı.

İhbar üzerine kaza yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Kazada yaralanan 17 kişi, 112 Acil Servis ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından kentteki çeşitli hastanelere kaldırıldı.

Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

AYRINTILAR GELECEK...

Berna Akkaya
Gündem ve Teknoloji Editörü
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