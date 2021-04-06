Son dakika | Bakan Koca'dan flaş açıklama: Asla kabul etmeyizÇin Ankara Büyükelçisi Liu Shaobin kimdir, kaç yaşında?Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 189. bölüm canlı izle |EDHO son bölüm Atv canlı izleMasumlar Apartmanı 28. bölüm canlı izle |Masumlar Apartmanı son bölüm izleMansur Yavaş ve Meral Akşener hedef alınmıştı: Çin Ankara Büyükelçisi, Dışişleri Bakanlığı'na çağırıldı!Bir araçtan yağ döküldü, Yol çarpışan araba pistine döndüPandemi sürecini iyi yönetemeyen Bosna Hersek hükümeti protesto edildiDünya umrunda değil! Karnından bıçaklandı, sedyede şarkı söylediSon dakika| Mansur Yavaş ve Meral Akşener'i hedef almıştı! Çin Büyükelçisi, Dışişleri Bakanlığına çağrıldıErdoğan ile kritik görüşme sonrası AB'den ilk açıklama: Türkiye'nin statüsütünü kimse sorgulamıyor!
İstanbul17 °C
  1. HABERLER
  2. SİYASET
  3. Son dakika| Mansur Yavaş ve Meral Akşener'i hedef almıştı! Çin Büyükelçisi, Dışişleri Bakanlığına çağrıldı

Son dakika| Mansur Yavaş ve Meral Akşener'i hedef almıştı! Çin Büyükelçisi, Dışişleri Bakanlığına çağrıldı

Son dakika... Çin'in Ankara Büyükelçisi, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener ve Ankara Büyükşehir Belediyesi Başkanı Mansur Yavaş'ı hedef alan paylaşımların ardından Dışişleri Bakanlığına çağrıldı.

Son dakika| Mansur Yavaş ve Meral Akşener'i hedef almıştı! Çin Büyükelçisi, Dışişleri Bakanlığına çağrıldı

Son dakika... Çin Ankara Büyükelçiliği'nin Twitter hesabından bugün  yapılan paylaşımda,"  Çin tarafı, herhangi bir kişi veya gücün Çin’in egemenliğine ve toprak bütünlüğüne herhangi bir şekilde meydan okumasına kararlılıkla karşı çıkmakta ve bunu şiddetle kınamaktadır. Çin tarafı, haklı karşılık verme hakkını saklı tutmaktadır. @meral_aksener @mansuryavas06" ifadeleri kullanılmıştı.

Bunun üzerine Çin'in Ankara Büyükelçisi Dışişleri Bakanlığına çağrılarak uyarıldı. 

Mansur Yavaş ve Meral Akşener Barın Katliam'ına tepki göstermişti.

Son dakika| Mansur Yavaş ve Meral Akşener'i hedef almıştı! Çin Büyükelçisi, Dışişleri Bakanlığına çağrıldıSon dakika| Mansur Yavaş ve Meral Akşener'i hedef almıştı! Çin Büyükelçisi, Dışişleri Bakanlığına çağrıldı

Tayfun Altuntaş
Editör
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KAT