Son dakika| Mansur Yavaş ve Meral Akşener'i hedef almıştı! Çin Büyükelçisi, Dışişleri Bakanlığına çağrıldı

Son dakika... Çin Ankara Büyükelçiliği'nin Twitter hesabından bugün yapılan paylaşımda," Çin tarafı, herhangi bir kişi veya gücün Çin’in egemenliğine ve toprak bütünlüğüne herhangi bir şekilde meydan okumasına kararlılıkla karşı çıkmakta ve bunu şiddetle kınamaktadır. Çin tarafı, haklı karşılık verme hakkını saklı tutmaktadır. @meral_aksener @mansuryavas06" ifadeleri kullanılmıştı.

Bunun üzerine Çin'in Ankara Büyükelçisi Dışişleri Bakanlığına çağrılarak uyarıldı.

Mansur Yavaş ve Meral Akşener Barın Katliam'ına tepki göstermişti.