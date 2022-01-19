Son dakika | Mardin Kızıltepe'de zincirleme trafik kaza: Çok sayıda ölü ve yaralı var

Türkiye'nin birçok ilinde etkisini sürdüren kar yağışı Mardin'in Kızıltepe ilçesinde kazaya neden oldu. Kızıltepe-Nusaybin kara yolunun kırsal Eymirli Mahallesi mevkisinde sürücülerinin isimleri ve plakaları öğrenilemeyen 4 TIR, 1 yolcu otobüsü, ticari araç ve 2 otomobilin karıştığı zincirleme trafik kazası meydana geldi.

ÇOK SAYIDA ARAÇ BİRBİRİNE GİRDİ

Kazanın bildirilmesi üzerine olay yerine 112 Acil Servis, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Kazada, 3 kişi hayatını kaybetti, 12 kişi yaralandı.

Yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahalelerin ardından ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı. Ayrıca birbirine giren araçların yoldan kaldırılması için itfaiye ekiplerinin çalışmaları sürüyor.