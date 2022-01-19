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  3. Son dakika | Mardin Kızıltepe'de zincirleme trafik kaza: Çok sayıda ölü ve yaralı var

Son dakika | Mardin Kızıltepe'de zincirleme trafik kaza: Çok sayıda ölü ve yaralı var

Son dakika... Mardin'in Kızıltepe ilçesinde kar yağışının meydana getirdiği buzlanmaya nedeniyle TIR, yolcu otobüsü ve çok sayıda otomobilin karıştığı zincirleme kazada 3 kişi öldü, 12 kişi yaralandı.

Son dakika | Mardin Kızıltepe'de zincirleme trafik kaza: Çok sayıda ölü ve yaralı var

Türkiye'nin birçok ilinde etkisini sürdüren kar yağışı Mardin'in Kızıltepe ilçesinde kazaya neden oldu. Kızıltepe-Nusaybin kara yolunun kırsal Eymirli Mahallesi mevkisinde sürücülerinin isimleri ve plakaları öğrenilemeyen 4 TIR, 1 yolcu otobüsü, ticari araç ve 2 otomobilin karıştığı zincirleme trafik kazası meydana geldi.

Son dakika | Mardin İpekyolu'da zincirleme trafik kaza: Ölü ve yaralılar var

ÇOK SAYIDA ARAÇ BİRBİRİNE GİRDİ

Kazanın bildirilmesi üzerine olay yerine 112 Acil Servis, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Kazada, 3 kişi hayatını kaybetti, 12 kişi yaralandı.

Yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahalelerin ardından ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı. Ayrıca birbirine giren araçların yoldan kaldırılması için itfaiye ekiplerinin çalışmaları sürüyor. 

Son dakika | Mardin İpekyolu'da zincirleme trafik kaza: Ölü ve yaralılar varSon dakika | Mardin İpekyolu'da zincirleme trafik kaza: Ölü ve yaralılar var

Tayfun Altuntaş
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