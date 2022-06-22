 Son dakika! Marmaris'teki orman yangını için soruşturma başlatıldı!

Son dakika! Marmaris ilçesi Hisarönü Mahallesi Bördübet'te devam eden orman yangınına itfaiye ekiplerinin, karadan, havadan müdahalesi devam ederken, Muğla Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan gelen son dakika bilgisine göre orman yangını için soruşturma başlatıldığı öğrenildi. Konuya ilişkin Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişçi, " Yangın büyük ölçüde kontrol altına alındı diyebiliriz " ifadelerine yer vermişti.

ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ'NDEN AÇIKLAMA

Orman Genel Müdürlüğü tarafından yangındaki son durum hakkında yapılan açıklamada şu ifadelere yer verilmişti;

"Hava araçlarımız, var güçleriyle çalışan kara ekiplerimizin çalışmalarını desteklemeye devam ediyor.

Canımızı yakan, ormanlarımızın düşmanı yangını en kısa sürede yeneceğiz. Birlik ve beraberlik içindeyiz, dualarımız kahraman personelimizle.