Son dakika | Marmaris'teki yangında son durum ne? İletişim Başkanı Fahrettin Altun uyardı! Bilgi kirliliğine dikkat!

Son dakika! Marmaris'te çıkan yangının son durumu merak ediliyor. İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Marmaris'teki yangına ilişkin sosyal medyadaki dezenformasyon içerikli paylaşımlara itibar edilmemesi çağrısında bulunarak şu açıklamaları paylaştı;

"Muğla / #Marmaris'te farklı noktalarda çıkan orman yangınını söndürmek için tüm kurumlarımız sahada çalışmalarını sürdürmektedir. Yangınların ortaya çıkış sebebi üzerine kapsamlı soruşturmalar da başlatılmıştır.

Yangına ilişkin, ilgili bakanlarımız ve diğer resmi kurum ve yetkililer tarafından yapılacak açıklama ve bilgilendirmeler esas alınmalıdır.

Sosyal medyadaki dezenformasyon içerikli paylaşımlara itibar edilmemelidir.

Bilgi kirliliğine neden olan paylaşımlar hakkında da Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı gerekli teknik incelemeyi başlatmıştır.

Sahadaki kahramanlarımızın moral ve motivasyonunu olumsuz yönde etkileyenler hakkında hukuk çerçevesinde yapılması gereken ne varsa yapılacaktır."



rım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci ise "Marmaris’te yangın bölgesindeyiz. 688’i Orman Genel Müdürlüğü Personelimiz olmak üzere 1494 personel, 363 kamu aracı, 39 iş makinası sahada görev yapıyor." ifadelerini kullandı.

Ciğerlerimiz yanıyor! Muğla'nın Marmaris ilçesinde korkutan yangın... Bakan Kirişci'den peş peşe açıklamalar!