Son dakika | Maskeler geri gelecek mi? Bakan Koca'dan umut vaat eden açıklama:" Kötü günler geride kaldı"

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 27 Haziran Pazartesi günü Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde yapılan Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı sonrasında basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Özelikle koronavirüs salgınındaki vaka artışı sonrası Bakan Fahrettin Koca'ya “Önümüzdeki aylarda maske geri mi dönecek” sorusu yöneltildi.

Bakan Koca, hastalığın girip gibi seyrettiğini ifade ederken, ileri yaştakiler ve kronik rahatsızlığı olanlarda Kovid-19'un risk oluşturmaya devam ettiğini söyledi.

Risk grubunda olanların kişisel tedbirlere dikkat etmelerinin önem arz ettiğine vurgu yapan Bakan Koca, “grip öneminde” olan hastalığın toplumsal anlamda endişe sebebi olmaktan çıktığını kaydetti.

"HERKES MÜSTERİH OLSUN"

Bakan Koca vaka sayılarındaki artışa da değinerek, “Vaka sayılarında son iki haftada üç kattan fazla artış olsa da, bunun tam tersine, hastane yükündeki azalış yine sürmektedir. Kötü günler geride kaldı. Benzerlerini gelecekte aramak yanlıştır. Herkes müsterih olsun” ifadelerini kullandı.

HEKİMLERİN DURUMU

Geçen hafta hekimlerle yaptığı toplantıdaki açıklamalarına yönelik olarak yöneltilen, “Hekimlik mesleğinin icrası dünyada hangi bakımdan zorlaşıyor” sorusuna da yanıt veren Sağlık Bakanı Koca şunları kaydetti:

“Tüm dünyada tıp, Malpraktis davaları sebebiyle sigorta şirketleri ve avukatlar arasında sıkışmış durumda. Bu nedenle tüm dünyada, giderek hekimler mesleğini yapamaz hale gelmekte. ABD dâhil, konuya duyarlı ülkelerin hiçbiri bu sorunu çözemediler. Oralarda sigorta şirketlerine prim ödenmesi üzerinden bir yöntem geliştirildi. Biz ise Türkiye olarak, dünyanın yapamadığını yaptık. Yeni çıkarılan Malpraktis yasası son derece önemli. Malpraktis davasından doğan tazminatı devlet üstleniyor. Ne hastamız ne hekim mağdur oluyor. Kasıt olmadığı müddetçe tazminatın hekime rücu edilmediği bir düzenlemeyle sorunu bitirdik. Bu sorun yüzünden, Türk hekimlerinin uygulamadaki başarılarının da tehlikeye girmeye başlayacağı bir dönem gelmekteydi. Eğer bu yasa çıkmamış olsaydı süreçte bizi bekleyen sonuç buydu. Hekim ve hasta açısından adil bir düzenleme yapıldı.”

(İHA)

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