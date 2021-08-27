SON DAKİKA! MEB duyurdu: Öğretmenlik başvurusunda şart yelpazesi genişledi!
SON DAKİKA! Milli Eğitim Bakanlığı, öğretmenlik başvuru şartları için değişikliğe gidiyor! Pedagojik formasyon eğitimi alanlar da öğretmenlik başvurusu yapabilecekler.
MEB'in yaptığı açıklamada, "Bakanlığımız ve YÖK iş birliğiyle açılan/açılacak öğretmenlik meslek bilgisi tezsiz yüksek lisans programı ya da pedagojik formasyon eğitimi sertifikası programını başarıyla tamamlayanlar öğretmenliğe başvurabilecek." ifadelerine yer verilerek, öğretmenlik için başvuru şartlarının esnetildiği duyuruldu.
Öğretmen Adaylarına Pedagojik Formasyon Hakkı— MEB (@tcmeb) August 27, 2021
Bakanlığımız ve YÖK iş birliğiyle açılan/açılacak öğretmenlik meslek bilgisi tezsiz yüksek lisans programı ya da pedagojik formasyon eğitimi sertifikası programını başarıyla tamamlayanlar öğretmenliğe başvurabilecek. pic.twitter.com/nNUJ39PKf9