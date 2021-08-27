SON DAKİKA! MEB duyurdu: Öğretmenlik başvurusunda şart yelpazesi genişledi!

MEB'in yaptığı açıklamada, "Bakanlığımız ve YÖK iş birliğiyle açılan/açılacak öğretmenlik meslek bilgisi tezsiz yüksek lisans programı ya da pedagojik formasyon eğitimi sertifikası programını başarıyla tamamlayanlar öğretmenliğe başvurabilecek." ifadelerine yer verilerek, öğretmenlik için başvuru şartlarının esnetildiği duyuruldu.

Öğretmen Adaylarına Pedagojik Formasyon Hakkı



Bakanlığımız ve YÖK iş birliğiyle açılan/açılacak öğretmenlik meslek bilgisi tezsiz yüksek lisans programı ya da pedagojik formasyon eğitimi sertifikası programını başarıyla tamamlayanlar öğretmenliğe başvurabilecek. pic.twitter.com/nNUJ39PKf9 — MEB (@tcmeb) August 27, 2021