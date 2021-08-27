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  3. SON DAKİKA! MEB duyurdu: Öğretmenlik başvurusunda şart yelpazesi genişledi!

SON DAKİKA! MEB duyurdu: Öğretmenlik başvurusunda şart yelpazesi genişledi!

SON DAKİKA! Milli Eğitim Bakanlığı, öğretmenlik başvuru şartları için değişikliğe gidiyor! Pedagojik formasyon eğitimi alanlar da öğretmenlik başvurusu yapabilecekler.

SON DAKİKA! MEB duyurdu: Öğretmenlik başvurusunda şart yelpazesi genişledi!

MEB'in yaptığı açıklamada, "Bakanlığımız ve YÖK iş birliğiyle açılan/açılacak öğretmenlik meslek bilgisi tezsiz yüksek lisans programı ya da pedagojik formasyon eğitimi sertifikası programını başarıyla tamamlayanlar öğretmenliğe başvurabilecek." ifadelerine yer verilerek, öğretmenlik için başvuru şartlarının esnetildiği duyuruldu.

 

 

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