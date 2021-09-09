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  3. SON DAKİKA! MEB'den öğretmen atamasına ilişkin açıklama!

SON DAKİKA! MEB'den öğretmen atamasına ilişkin açıklama!

SON DAKİKA! Milli Eğitim Bakanı Özer; "15 bin kişilik öğretmen atama takvimi ve branşlarını paylaşacağız" diyerek müjdeyi verdi.

SON DAKİKA! MEB'den öğretmen atamasına ilişkin açıklama!

SON DAKİKA! Milli Eğitim Bakanı Özer; öğretmen atamaları çalışmalarının devam ettiğini belirterek "15 bin kişilik öğretmen atama takvimi ve branşlarını en kısa zamanda kamuoyuyla paylaşacağız" ifadelerini kullandı. 

Bakan Özer'in açıklamasında şu satır başları yer aldı;

"Öğretmen adayları adına Sayın Cumhurbaşkanımıza şükranlarımı arz ediyorum. 15 bin yeni öğretmen atamasına desteklerinden dolayı Hazine ve Maliye Bakanımız Sayın Lütfi Elvan ve Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanımız Sayın İbrahim Şenel’e de teşekkür ederim."

"Türkiye’nin geleceğini inşa etmek için insan kaynağımıza yapılan bu yatırımların eğitim sistemimizin kalitesini daha da artıracağına şüphem yok. Yeni atamalarla Türkiye’de öğretmen başına düşen öğrenci oranları, OECD ülkeleri ortalamasına daha da yaklaşacaktır. Atamaya ilişkin çalışmalarımız devam etmekte olup branş dağılımları ve atama takvimini en kısa sürede kamuoyuyla paylaşacağız. 15 bin öğretmen atamamız, eğitim camiamıza ve ülkemize hayırlı olsun"

{TITLE_STRIP}Son dakika | Cumhurbaşkanı Erdoğan duyurdu: 15 bin öğretmen atanacak

 

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