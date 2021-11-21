Son dakika! Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer'den yüz yüze eğitim açıklaması! Bir haftalık aranın ardından devam!

Son dakika haberi... Okullara verilen 1 haftalık ara tatilin ardından gözler MEB tarafından verilecek kararlara çevrilmişti. Tatilin sona ermesine kısa bir süre kala Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer'den açıklama geldi. Yüz yüze eğitime devam edileceğinin belirtildiği açıklamada en az iki doz Covid-19 aşısı olan öğretmen oranında ciddi ilerleme kaydettikleri ve okullarda her anlamda olumlu yönde gidişat olduğunun altı çizildi.

"AYNI KARARLILIKLA DEVAM EDECEĞİZ"

Yüz yüze eğitimde kaldıkları yerden devam edeceklerini bildiren Mahmut Özer, "6 Eylül 2021 tarihinde tüm sınıf seviyelerinde, haftada beş gün yüz yüze eğitime başladık ve 2,5 aylık sürecin ardından takvimde öngörülen bir haftalık ara tatile girdik. Öğrenci ve öğretmenlerimiz, ara tatil haftasında dinlenme imkânı buldular. Öğretmenlerimiz bu bir haftalık zaman diliminde mesleki gelişim eğitimlerine uzaktan dijital ortamdan devam edebildiler. Dolayısıyla öğretmenlerimiz de bu bir hafta okullara gitmediler. Şimdi, kaldığımız yerden aynı kararlılıkla ve tüm sağlık önlemlerimize uyarak devam edeceğiz. Bu vesile ile tüm öğrencilerimize sağlıklı ve başarılı bir eğitim dönemi diliyorum." ifadelerine yer verdi.

66 SINIF KAPALI OLACAK

Bu bir haftalık ara tatil nedeniyle kapalı olan sınıfların da sürelerini tamamladıklarını aktaran Özer, açıklamasına "22 Kasım 2021 tarihi itibariyle 850 bin sınıftan sadece 66'sı kapalı olacak. Diğer tüm sınıflar yüz yüze eğitime devam edecek." sözleriyle devam etti.

"EN BÜÜYK AVANTAJ, ÖRETMENLERİN AŞI ORANININ YÜKSEK OLMASI"

Ağustos ayından bu yana öğretmenlerin aşı oranında ciddi bir ilerleme kat edildiğinin altını çizen Özer, "6 Ağustos tarihinde en az iki doz aşı olmuş öğretmen oranı %60 idi. Bugün itibari ile bu oranın %88'e çıkmış olması oldukça önemli. Diğer taraftan aşı olmadan hastalığı geçirerek antikor oluşturmuş öğretmen oranı ise %5'ler civarında. Dolayısıyla, en az iki doz aşı olmuş ve aşı olmadan antikora sahip öğretmen oranımız %93'ler seviyesinde. Eğitim sistemimizdeki öğretmen sayımızın büyüklüğü dikkate alındığında bu oran yaklaşık 1 Milyon 116 bin öğretmenimize karşılık gelmekte. Şu anda okullarımızı yüz yüze açık tutmadaki en büyük avantajımız, öğretmenlerimizin aşılanma oranlarının oldukça yüksek olması." şeklinde konuştu.