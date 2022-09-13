Son dakika |MEB'ten "Mühendisler de atanamıyor ama böyle ağlamıyor" sözüne ilişkin açıklama: Bakanımız incitici mahiyette herhangi bir ifade kullanmamıştır

Son dakika... Milli Eğitim Bakanlığı, Bakan Mahmut Özer'in bir öğretmene, "Mühendisler de atanamıyor ama böyle ağlamıyor" dediği yönünde çıkan haberleri yalanladı.

Bölge Gündem Editör Ekibi
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Son dakika |MEB'ten "Mühendisler de atanamıyor ama böyle ağlamıyor" sözüne ilişkin açıklama: Bakanımız incitici mahiyette herhangi bir ifade kullanmamıştır

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, dün İstanbul Sancaktepe'de bulunan Arif Nihat Asya Anadolu Lisesi'nde düzenlenen 2022-2023 Eğitim Öğretim Yılı Açılış Programı'na katılmış ve burada açıklamalarda bulunmuştu.

Sözcü Gazetesi'nin haberine göre atanamayan bir grup öğretmen dün yaşadığı durumu Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer'e iletmek istedi. Cumhurbaşkanı Erdoğan kendisine seslenen öğretmenleri dinledi.

Son dakika |MEB'ten Mühendisler de atanamıyor ama böyle ağlamıyor sözüne ilişkin açıklama: Bakanımız incitici mahiyette herhangi bir ifade kullanmamıştır

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN VE BAKAN ÖZER ÖĞRETMENLERİ DİNLEDİ

Atanamayan bir öğretmen Bakan Özer ile yaşadığı diyalogu anlattı. 2020 KPSS'sinde 78; 2021'de 77 puan öğretmenlerin atandığını belirten öğretmen, "Görüşme planlı bir şey değildi. Cumhurbaşkanı konuşmasından sonra Bakan Bey ile giderken demirlerin oradan seslendik. Önce anlamadılar. Bırakmadık, seslenmeye devam ettik, ‘2020 KPSS mağduruyuz’ diye. Cumhurbaşkanı da Bakan da sonra duydu ve dinlediler. Bakan Mahmut Özer, bize aynen ‘Sizden düşük puanlılar atandıysa istifa ederim' dedi. Cumhurbaşkanımız da, ‘Böyle bi durum varsa ben zaten kendim görevden alırım' dedi" diye konuştu.

2020 ve 2021 KPSS sonuçlarına dair hazırladıkları tabloyu gösterdiklerini belirten öğretmen, "Ama Bakan Özer, ‘2 yılın puanlarını böyle karşılaştıramazsınız’ görüşünü savundu. Cumhurbaşkanı Erdoğan'a ‘Cumhurbaşkanımız siz Ankara'ya döneceksiniz ben dinlerim’ dedi. Bunun sonrasında Bakan Mahmut Özer ile içeride görüşmeye devam ettik. Çok fazla konuşmamıza fırsat vermedi. Söylediklerimizi kabul etmedi. Tam tersine 2021'de atananların çoğu 2020'de girenler dedi. Ben o görüşmede kendimi tutamadım ağlamaya başladım. Bakan bana, ‘Mühendisler de atanamıyor ama böyle ağlamıyor' diye yanıt verdi" ifadelerini kullandı.

Son dakika |MEB'ten Mühendisler de atanamıyor ama böyle ağlamıyor sözüne ilişkin açıklama: Bakanımız incitici mahiyette herhangi bir ifade kullanmamıştır

BAKANLIKTAN AÇIKLAMA

Özellikle Bakan Özer'in kullandığı öne sürülen ifade sosyal medyada çokça konuşuldu. Bunun üzerine Milli Eğitim Bakanlığı tarafından konuya ilişkin açıklama yapıldı. Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Dün Sayın Bakanımız ile iki öğretmen adayı arasında gerçekleşen özel bir sohbet içeriğinin, bağlamından koparılarak sosyal medya mecralarında çarpıtıldığı görülmektedir.

Sayın Bakanımız, söz konusu öğretmen adaylarının KPSS 2020'ye ilişkin görüş ve önerilerini dinlemiş, gerekli açıklamaları yapmış ve incitici mahiyette herhangi bir ifade kullanmamıştır.

Zaman zaman çeşitli mecralarda Bakanlığımız aleyhine kara propaganda faaliyeti yürütmeyi kendine görev edinen bir kesimin sosyal medyadaki söz konusu iddiaları, gerçeği yansıtmamaktadır."

Son dakika |MEB'ten Mühendisler de atanamıyor ama böyle ağlamıyor sözüne ilişkin açıklama: Bakanımız incitici mahiyette herhangi bir ifade kullanmamıştır

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