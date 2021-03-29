SON DAKİKA! Meclis Başkanı Şentop'tan Montrö açıklaması!

Son dakika haberi... TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Montrö Boğazlar Sözleşmesi hakkında ve gündeme ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. Şentop'un açıklamasından önemli satırbaşları şöyle:

"Hak ve hukukumuzu antlaşmalar korumaz; antlaşmaları hak ve hukukumuzu koruma kudretimiz ve kararlığımız var eder.

Tekirdağ'ımızın Marmaraereğlisi ilçesinde, bazı okullarımızda Atatürk büstlerine yapılan provokatif, alçakça saldırıları kınıyorum. Valimiz ve savcılığımız olayı yakından takip etmektedir. Olayın fail ya da faillerinin tespiti için gerekli çalışmalar süratle sürdürülmektedir.

Vatanımızın teminatı, kara ve denizlerdeki egemenlik haklarımızın teminatı, kelimeler, cümleler değil, bizzat devletimizin kudreti, ordumuzun gücü ve milletimizin istiklal sevdası ve kararlılığıdır.

Uluslararası anlaşmaların hukuk tekniği bakımından konuştum. Montrö, Lozan gibi anlaşmalarla ilgili hususta çıkma gibi bir şeyin mevzubahis olmayacağını çok çarpıcı, akılda kalıcı ifadeyle de söyledim.

Türkiye Cumhuriyeti Sevr'i başka anlaşmalarla yok etmedi. İstiklal Harbi'nde verdiği canlarla döktüğü kanlarla yırtıp attı. Anlaşmaları var eden milletimizin ve devletimizin gücüdür."

Montrö Boğazlar Sözleşmesi nedir? Maddeleri nelerdir? Ne zaman sona erecek?

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