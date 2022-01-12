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  3. Son dakika! Medipol Başakşehir - İttifak Holding Konyaspor maçı ertelendi!

Son dakika! Medipol Başakşehir - İttifak Holding Konyaspor maçı ertelendi!

Son dakika! Ahmet Çalık'ın vefatı nedeniyle ertelenmesi talep edilen Medipol Başakşehir - İttifak Holding Konyaspor karşılaşması, TFF'nin kararıyla ertelendi.

Son dakika! Medipol Başakşehir - İttifak Holding Konyaspor maçı ertelendi!

Son dakika haberi... Dün sabah saatlerinde geçirdiği trafik kazası nedeniyle hayatını kaybeden İttifak Holding Konyaspor futbolcusu Ahmet Çalık, tüm futbol camiasını yasa boğmuştu. Bu üzücü olayın ardından Konyaspor yönetimi TFF'ye talepte bulunarak hafta sonu oynanacak olan Medipol Başakşehir maçının ileri bir tarihe ertelenmesi talebinde bulunmuştu. TFF, bu talebi onayladı ve karşılaşmanın ertelendiğini açıkladı.

Son dakika! Medipol Başakşehir - İttifak Holding Konyaspor maçı ertelendi!

İLERİ TARİHE ERTELENDİ

TFF, konuyla ilgili yaptığı açıklamasında " İttifak Holding Konyaspor futbolcusu Ahmet Çalık'ın trafik kazasında hayatını kaybetmesi nedeniyle, Spor Toto Süper Lig'de 15.01.2022 Cumartesi günü oynanması planlanan Medipol Başakşehir-İttifak Holding Konyaspor maçı ileri bir tarihe ertelenmiştir. 

"OYNANACAĞI TARİH AYRICA İLAN EDİLECEK"

Müsabakanın oynanacağı tarih Federasyonumuz tarafından ayrıca ilan edilecektir. 

Bu vesileyle bir kez daha merhum Ahmet Çalık'a Allah'tan rahmet; İttifak Holding Konyaspor camiasına başsağlığı ve sabır dileriz." ifadelerini kullandı.

Son dakika! Medipol Başakşehir - İttifak Holding Konyaspor maçı ertelendi!

Ramazan Sarı
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