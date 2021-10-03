Son dakika! Medipol Başakşehir'de yeni teknik direktör Emre Belözoğlu!

Son dakika haberi.. Alınan başarısız skorların ardından Aykut Kocaman ile yollarını ayıran Medipol Başakşehir, boşalan teknik direktörlük koltuğuna Emre Belözoğlu'nun getirdi.

Turuncu beyazlı ekibin genç teknik adam Emre Belözoğlu ile anlaşma sağladığı haberini Rıdvan Dilmen duyurdu. Dilmen, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "Emre Belözoğlu’na Medipol Başakşehir’de başarılar dilerim. Hayırlısı olsun." ifadelerini kullandı.

EMRE BELÖZOĞLU'NUN YÖNETİCİLİK KARİYERİ

Futbolu bırakmasının ardından 202 yılında Fenerbahçe'de sportif direktörlük görevine başlayan Emre Belözoğlu, 1 yıl kadar bu görevi yürüttükten sonra 25 Mart 2021 tarihinde boşalan Fenerbahçe teknik direktörlük görevine geçici olarak getirilmişti. 1 Haziran 2021'de görevinden ayrılan Belözoğlu, o tarihten beri herhangi bir takımı yönetmedi.