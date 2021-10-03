Meni ne demek, TDK'ya göre Meni kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?Boluspor 0-0 Denizlispor | MAÇ SONUCUMKE Ankaragücü - Büyükşehir Belediye Erzurumspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?Çaykur Rizespor - Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?Eyüpspor - Manisa FK maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?Afganistan'ın başkenti Kabil'de cami önünde patlama! Ölü ve yaralılar var!İkimizin Sırrı 9. bölüm full, tek parça izle | ATV İkimizin Sırrı 9. bölüm canlı izleTeşkilat 16. bölüm full, tek parça izle | TRT 1 Teşkilat 16. bölüm canlı izleBerduş ne demek, TDK'ya göre Berduş kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?Yalancılar ve Mumları 1. bölüm full, tek parça izle | FOX TV Yalancılar ve Mumları ilk bölüm canlı izle
İstanbul19 °C
  1. HABERLER
  2. FUTBOL
  3. Son dakika! Medipol Başakşehir'de yeni teknik direktör Emre Belözoğlu!

Son dakika! Medipol Başakşehir'de yeni teknik direktör Emre Belözoğlu!

Son dakika! Aykut Kocaman'la yollarını ayıran Medipol Başakşehir takımında yeni teknik direktörün ismi belli oldu. Turuncu-beyazlı ekibin, Emre Belözoğlu ile anlaşma sağladığı açıklandı.

Son dakika! Medipol Başakşehir'de yeni teknik direktör Emre Belözoğlu!

Son dakika haberi.. Alınan başarısız skorların ardından Aykut Kocaman ile yollarını ayıran Medipol Başakşehir, boşalan teknik direktörlük koltuğuna Emre Belözoğlu'nun getirdi.

Turuncu beyazlı ekibin genç teknik adam Emre Belözoğlu ile anlaşma sağladığı haberini Rıdvan Dilmen duyurdu. Dilmen, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "Emre Belözoğlu’na Medipol Başakşehir’de başarılar dilerim. Hayırlısı olsun." ifadelerini kullandı.

Son dakika! Medipol Başakşehir'de yeni teknik direktör Emre Belözoğlu!

EMRE BELÖZOĞLU'NUN YÖNETİCİLİK KARİYERİ

Futbolu bırakmasının ardından 202 yılında Fenerbahçe'de sportif direktörlük görevine başlayan Emre Belözoğlu, 1 yıl kadar bu görevi yürüttükten sonra 25 Mart 2021 tarihinde boşalan Fenerbahçe teknik direktörlük görevine geçici olarak getirilmişti. 1 Haziran 2021'de görevinden ayrılan Belözoğlu, o tarihten beri herhangi bir takımı yönetmedi.

BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KAT