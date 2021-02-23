Son dakika: Mehmetçik'ten Gara'ya hava harekatı! Etkisiz hale getirildiler

Son dakika haberi... Milli Savunma Bakanlığı'nın sosyal medya hesabından açıklama yapıldı.

Bakanlıktan yapılan açıklamada Gara'ya yapılan hava harekatı sonucu 8 teröristin etkisiz hale getirildiği ifade edildi.

Milli Savunma Bakanlığı'nın paylaşımında şu ifadelere yer verildi:

"Teröristlerin inlerini başlarına yıkmaya devam ediyoruz.



Keşif ve gözetleme vasıtalarımızın Irak kuzeyindeki Gara bölgesinde tespit ettiği 8 PKK'lı terörist, Hava Kuvvetlerimiz tarafından etkisiz hâle getirildi. Operasyonlarımız azimli ve kararlı şekilde devam edecek!"