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  3. Son dakika: Mehmetçik'ten Gara'ya hava harekatı! Etkisiz hale getirildiler

Son dakika: Mehmetçik'ten Gara'ya hava harekatı! Etkisiz hale getirildiler

Son dakika haberi... Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada Gara'ya yapılan hava harekatı sonucunda 8 teröristin etkisiz hale getirildiği belirtildi.
23 Şubat 2021 Salı 19:07
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