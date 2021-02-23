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Son dakika: Mehmetçik'ten Gara'ya hava harekatı! Etkisiz hale getirildiler
Son dakika: Mehmetçik'ten Gara'ya hava harekatı! Etkisiz hale getirildiler
Son dakika haberi... Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada Gara'ya yapılan hava harekatı sonucunda 8 teröristin etkisiz hale getirildiği belirtildi.
23 Şubat 2021 Salı 19:07
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AD-SOYAD
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