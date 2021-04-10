Son dakika| Müjde Ar'ın kardeşi Mehtap Ar hayatını kaybetti

Son dakika...İki yıldır akciğer kanseri nedeniyle tedavi gören ve yoğun bakıma kaldırılan ünlü oyuncu Müjde Ar'ın kardeşi Mehtap Ar, 64 yaşında tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.

Mehtap Ar'ın sağlık durumu hakkında geçtiğimiz Ocak ayında bilgi veren Müjde Ar," Şuan direniyor ama çok fazla reaksiyon alamıyoruz” demişti.

Ünlü oyuncunun ölümü ailesi ve sanat dünyasında üzüntüye neden oldu.