Son dakika | Memleket Partisi kuruldu: Genel Başkan Muharrem İnce oldu

Memleket Partisi Sözcüsü Gaye Usluer, partisinin merkezinde yaptığı açıklamada Muharrem İnce'nin Genel Başkan seçildiğini ifade söyledi. Usluer, " Memleket Partisi olarak geleceğimizi barışla, özgürlükle ve yeniden demokrasiyle taçlandırmak üzere söz veriyoruz. Biraz önce genel merkezimizde parti meclisi toplantı salonumuzda İçişleri Bakanlığı'ndan aldığımız belgeyi Kurucular Kurulu ile paylaştık. Genel başkanımızı seçtik, Sayın Muharrem İnce oy birliği ile seçildi." diye konuştu.

Usluer, Mavi'nin partinin rengi olduğunu belirterek, MAVİ kelimesinin açılımının partinin Memleket, Adalet, Vicdan ve İşsizlere iş. olduğunu belirtti.

Usluer, partide görev alacak isimleri de tek tek açıkladı:

MERKEZ YÖNETİM KURULU

Muharrem İnce (Genel Başkan)

Gaye Usluer (Genel Başkan Vekili ve Parti Sözcüsü)

Hakkı Akalın (Genel Sekreter)

Hüseyin Avni Aksoy ( Genel Başkan Yardımcısı)

Özcan Özel ( Genel Başkan Yardımcısı)

Mehmet Ali Çelebi ( Genel Başkan Yardımcısı ve Parlamento Sözcüsü)

Serhat Galip ( Genel Başkan Yardımcısı )

Nurdan Demirdağ ( Genel Başkan Yardımcısı )

Mevlüt Dudu (Genel Sekreter Yardımcısı )

Mert Ünlü (Genel Sekreter Yardımcısı )

Serkan Ufuk Akgün ( Genel Sayman)

Nejat Elaldı ( Merkez Yönetim Kurulu Üyesi)

Ali Rıza Büyükuslu ( Merkez Yönetim Kurulu Üyesi)

İpek Özkal Sayan ( Merkez Yönetim Kurulu Üyesi)

Serkan İleri ( Merkez Yönetim Kurulu Üyesi)

Çiğdem Bayraktar Ör ( Merkez Yönetim Kurulu Üyesi)

Fatih Pala ( Merkez Yönetim Kurulu Üyesi)

Özgün Öztunç ( Merkez Yönetim Kurulu Üyesi)

Asuman Ali Güven ( Merkez Yönetim Kurulu Üyesi)

Burak Savtur ( Merkez Yönetim Kurulu Üyesi)

Süleyman Ergüner ( Merkez Yönetim Kurulu Üyesi)

MERKEZ DİSİPLİN KURULU

Mustafa Çiçek (Disiplin Kurulu Başkanı)

İlke Deniz Durna ( Merkez Disiplin Kurulu Üyesi)

Ayça Özsoy Sarıkamışlı ( Merkez Disiplin Kurulu Üyesi)

Beste Tuncel ( Merkez Disiplin Kurulu Üyesi)

Muharrem Yıldız ( Merkez Disiplin Kurulu Üyesi)

Orhan Şimşek ( Merkez Disiplin Kurulu Üyesi)

Sıla Yavuz ( Merkez Disiplin Kurulu Üyesi)

Ünal Kırmıç ( Merkez Disiplin Kurulu Üyesi)

Ender Öden ( Merkez Disiplin Kurulu Üyesi)

Mustafa Çağlayan ( Merkez Disiplin Kurulu Üyesi)

Ramazan Ertan ( Merkez Disiplin Kurulu Üyesi)

Evren Alankuş ( Merkez Disiplin Kurulu Üyesi)

Mustafa Tayfun Layik ( Merkez Disiplin Kurulu Üyesi)

Ali Dursun ( Merkez Disiplin Kurulu Üyesi)

Eser Rüzgar ( Merkez Disiplin Kurulu Üyesi)