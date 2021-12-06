Son dakika | Memur Sen Başkanı Ali Yalçın, 3600 ek gösterge için tarih, maaş zammı için müjde verdi

Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın ve bağlı sendikaların genel başkanları bugün Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin ile bir toplantı gerçekleştirdi. Toplantı sonrası açıklamalarda bulunan Yalçın, memurları yakından ilgilendiren 3600 ek gösterge ve memur maaşlarına yapılacak zam konularını görüştüklerini dile getirdi.

3600 EK GÖSTERGE NE ZAMAN ÇIKACAK?

Kamu işveren heyeti tarafıyla görüşme sürdürdüklerini belirten Yalçın milyonlarca memurun çıkmasını merakla beklediği 3600 gösterge için tarih verdi. Yalçın, "3600 ve ek gösterge meselesini asgari ücret belli olduktan sonra hemen gündeme alıp çalışacağız" dedi.

MEMUR MAAŞLARINA ZAM MÜJDESİ

Kamu görevlileriyle ilgili de görüştüklerini söyleyen Yalçın, "Ocak ayında memur maaşlarına yansıyacak şekilde ek protokolle alım gücünü yükseltme konusunda mutabık kaldık" diyerek memurlara zam müjdesi verdi.

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