Son dakika | Memur Sen, kamu işçisi için zam talebini açıkladı

Buna göre Memur-Sen, 6. Dönem Toplu Sözleşme görüşmeleri kapsamında kamu görevlileri için 600 TL seyyanen zam, 2022 için yüzde 21, 2023 için ise yüzde 17 zam talep etti.

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NE OLMUŞTU?

700 binden fazla kamu işçisinin maaşına yapılacak zammı belirlemek için süren görüşmelerde hükümet, maaşı brüt 3577 TL - 4 bin TL arasında alanlara 60 TL, maaşı brüt 3577 - 3750 TL arasında maaş alanlara ise 100 TL zam yapılmasını teklif etmişti.

Ayrıca maaşı 3 bin 577 TL ile 3 bin 750 TL arasında ilk 6 ay için yüzde 9 zam önerisi de yer aldı.

Türk-İş Genel Sekreteri Ramazan Ağar hükümetin zam talebine ilişkin yaptığı açıklamada, "Sayın bakanımız 3577-3750 lira ücret alanlara 100 lira, 3750-4000 liraya kadar ücret alanlara 60 lira seyyanen zam teklif etti" dedi.

Son dakika | Merakla bekleniyordu! Hükümetin kamu işçilerine zam teklifi belli oldu