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  3. Son dakika | Memur Sen, kamu işçisi için zam talebini açıkladı

Son dakika | Memur Sen, kamu işçisi için zam talebini açıkladı

Son dakika... Hükümetin ardından Memur-Sen, 6. Dönem Toplu Sözleşme görüşmeleri kapsamında kamu görevlileri için zam talebini açıkladı.

Buna göre Memur-Sen, 6. Dönem Toplu Sözleşme görüşmeleri kapsamında kamu görevlileri için 600 TL seyyanen zam, 2022 için yüzde 21, 2023 için ise yüzde 17 zam talep etti.

Detaylar gelecek... 

NE OLMUŞTU?

700 binden fazla kamu işçisinin maaşına yapılacak zammı belirlemek için süren görüşmelerde hükümet, maaşı brüt 3577 TL - 4 bin TL arasında alanlara 60 TL, maaşı brüt 3577 - 3750 TL arasında maaş alanlara ise 100 TL zam yapılmasını teklif etmişti.

Ayrıca maaşı 3 bin 577 TL ile 3 bin 750 TL arasında ilk 6 ay için yüzde 9 zam önerisi de yer aldı.

Türk-İş Genel Sekreteri Ramazan Ağar hükümetin zam talebine ilişkin yaptığı açıklamada, "Sayın bakanımız 3577-3750 lira ücret alanlara 100 lira, 3750-4000 liraya kadar ücret alanlara 60 lira seyyanen  zam teklif etti" dedi. 

{TITLE_STRIP}Son dakika | Merakla bekleniyordu! Hükümetin kamu işçilerine zam teklifi belli oldu

 

Tayfun Altuntaş
Editör
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