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  3. Son dakika... Memur ve emeklilerin zam oranı belli oldu

Son dakika... Memur ve emeklilerin zam oranı belli oldu

Son dakika... Memurların maaşlarına 2021 yılında yüzde 7,36 oranında zam yapılacak. SSK ve Bağkur emeklisinin aylıklarına yapılacak zam oranı da yüzde 8,36 oldu.

Son dakika... Memur ve emeklilerin zam oranı belli oldu

Son dakika... Memurların maaşlarına 2021 yılında yüzde 7,36 oranında zam yapılacak. SSK ve Bağkur emeklisinin aylıklarına yapılacak zam oranı da yüzde 8,36 oldu.

Emekli ve memur maaş zammı, ayrıca yaşlıların, engellilerin, evde yakınına bakanların gelirlerine, emekli doktorların ilave ödemelerine etki edecek. Böylece milyonlarca vatandaş 2021 yılının ilk ayında zamlı maaşları hesaplarında görecek.

KIDEM TAZMİNATININ TAVAN TUTARI ARTACAK

Memur maaşlarında yapılacak zam kıdem tazminatının tavan ücretini de belirleyecek. Böylece milyonlarca işçinin 2021 yılında alacağı kıdem tazminatı tavanı yükselecek. 2020 yılının ikinci yarısında uygulanan kıdem tazminatı tavanı şu anda 7 bin 117 lira 17 kuruş olmuştu. Bu rakama da memurlara yapılan artış oranında zam gelecek. Böylece 2021 yılında işten ayrılanların alacakları yıllık en yüksek tazminat miktarı yükselmiş olacak.

Detaylar geliyor...

Tayfun Altuntaş
Editör


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