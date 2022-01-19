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  3. Son dakika | Resmen kabul edildi! Memur ve emekliye ek zam müjdesi

Son dakika | Resmen kabul edildi! Memur ve emekliye ek zam müjdesi

Son dakika... Meclis Genel Kurulunda memur ve emekliye ek zam, kademeli doğal gaz satış fiyatı belirlenmesi düzenlemelerini de içeren Bireysel Emeklilik Tasarruf ve Yatırım Sistemi Kanunu ile Bazı Kanunlarda ve 375 Sayılı KHK'da Değişiklik Yapan Kanun Teklifi kabul edildi.

Son dakika | Resmen kabul edildi! Memur ve emekliye ek zam müjdesi

Son dakika... Memur ve emekliye ek zam, kademeli doğal gaz satış fiyatı belirlenmesi düzenlemelerini de içeren Bireysel Emeklilik Tasarruf ve Yatırım Sistemi Kanunu ile Bazı Kanunlarda ve 375 Sayılı KHK'da Değişiklik Yapan Kanun Teklifi, Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu'nda kabul edildi.

Detaylar geliyor...

Berkem Temizel
Gece Editörü
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