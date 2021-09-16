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  3. SON DAKİKA ! Merakla beklenen KPSS sonuçları açıklandı!

SON DAKİKA ! Merakla beklenen KPSS sonuçları açıklandı!

SON DAKİKA !Adaylar, sınav sonuçlarına 16 Eylül 2021 tarihinde saat 09.15'ten itibaren ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden T.C. Kimlik numaraları ve aday şifreleri ile erişebilirler.

SON DAKİKA ! Merakla beklenen KPSS sonuçları açıklandı!

SON DAKİKA!  KPSS sonuçları açıklandı. Adaylar sınav sonuçlarını, T.C. Kimlik Numaraları ve şifreleri ile ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden ve mobil uygulamalarından öğrenebileceklerdir. Sınav sonuç belgesi basılmayacak ve adayların adreslerine gönderilmeyecektir. Sonuç bilgilerinde adayların testlere verdikleri doğru ve yanlış cevap sayıları ve KPSS puanları yer alacaktır. İnternet sayfasında ilan edilen sonuç bilgileri adaylara tebliğ hükmündedir.

Sonuçlar ÖSYM'nin AİS ekranı üzerinden görüntülenecek.

KPSS SONUÇLARI SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

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