Son dakika | Merakla bekleniyordu! FED faiz kararını açıkladı

Son dakika haberi... Amerika Birleşik Devletleri Merkez Bankası Fed faiz kararını yaptığı açıklama ile duyurdu.

ABD Merkez Bankası (FED), beklentiler dahilinde politika faizini değiştirmeyerek yüzde 0-0,25 aralığında sabit bıraktı.

Fed, aylık varlık alımlarını kasım ayından itibaren yavaşlatmaya başlayacak. Fed varlık alım hızını aylık 15 milyar Dolar azaltma kararı aldı. Aralık ayında 60 milyar dolar tutarında hazine kağıdı ve 30 milyar dolar tutarında mortgage destekli menkul kıymet alacak.