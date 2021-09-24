Son dakika! Meral Akşener, cumhurbaşkanı adayı olmayacağını açıkladı! "Ben başbakan adayıyım!"

Son dakika haberi... 2023 seçimlerinde Millet İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı hala belirsizliğini korurken İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Halk TV ekranlarında katıldığı programda bu konuyla ilgili net açıklamalara yer verdi. Akşener, "Cumhurbaşkanlığına aday değilim, başbakanlığa adayım" dedi.

"BEN BAŞBAKAN ADAYIYIM"

Akşener, ''Bunu bir kaç defa daha söyledim ama anlaşılmadı. Burada net bi şekilde açıklayayım. Kendime adıma konuşabilirim ben aday değilim. Ama kim aday olacak kısmında; seçilecek ve kazanacak bir adayla ve cumhurbaşkanlığını devam ettirecek bir adayla seçimlere gireceğiz. Ben başbakanlığa adayım'' ifadelerini kullandı.