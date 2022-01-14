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  3. Son dakika | Meral Akşener'den HDP'li Semra Güzel açıklaması! Fezleke oylanırsa İYİ Parti evet diyecek

Son dakika | Meral Akşener'den HDP'li Semra Güzel açıklaması! Fezleke oylanırsa İYİ Parti evet diyecek

Son dakika... İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, HDP'li Semra Güzel'in terörist Volkan Bora ile olan fotoğraflarının ortaya çıkmasının ardından ardından hazırlanan ve TBMM'de oylanacak olan fezlekeye İYİ Partili milletvekillerinin evet oyu vereceğini açıkladı.

Son dakika | Meral Akşener'den HDP'li Semra Güzel açıklaması! Fezleke oylanırsa İYİ Parti evet diyecek

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Ankara Büyükşehir Belediyesi Başkanı Mansur Yavaş ile yaptığı görüşmenin ardından basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Meral Akşener, HDP'li Semra Güzel'in terörist Volkan Bora ile olan fotoğraflarının ortaya çıkmasının ardından ardından TBMM'ye gelen ve oylanması beklenen fezlekeye İYİ Partili milletvekillerinin evet oyu vereceğini açıkladı.

Akşener, " Fezleke Meclis'te oylanırsa arkadaşlarımdan evet oyu vermesini istedim" diye konuştu. 

Son dakika | Meral Akşener'den HDP'li Semra Güzel açıklaması! Fezleke oylanırsa İYİ Parti evet diyecek

GÖZLER KILIÇDAROĞLU'NA ÇEVRİLDİ

Öte yandan Akşener'in açıklamasının ardından CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun bu konuda yapacağı açıklama merak konusu oldu. 

Son dakika | Meral Akşener'den HDP'li Semra Güzel açıklaması! Fezleke oylanırsa İYİ Parti evet diyecek

NE OLMUŞTU?

Adıyaman'da 2017'de gerçekleştirilen terörist Volkan Bora ile olan fotoğrafları ortaya çıkan HDP Diyarbakır Milletvekili Semra Güzel hakkında Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma başlatarak dokunulmazlığının kaldırılmasına ilişkin fezleke hazırlamıştı.

Son dakika | Meral Akşener'den HDP'li Semra Güzel açıklaması! Fezleke oylanırsa İYİ Parti evet diyecekBu kapsamda Adalet Bakanlığına ulaşan fezleke Cumhurbaşkanlığının ardından TBMM'ye ulaştı. Burada Anayasa ve Adalet Komisyonu üyelerinden oluşan karma komisyonda ele alınıp TBMM Genel Kurulu'nda da kabul edilirse Güzel'in yargılanmasının önü açılacak. Yargılama sonunda ise Güzel hakkında hüküm kesinleşirse bu karar Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu'nda okunacak ve Güzel'in milletvekilliği düşürülecek. 

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